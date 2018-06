Rostros de alegría por llegar temprano a casa, ahorro de dinero y una movilización fluida y tranquila en diversos vehículos es el saldo positivo que deja el despliegue de los cuerpos de seguridad y transportistas en la localidad de Cúa, situada en Los Valles del Tuy del estado Miranda (centro-norte), Venezuela.

Los centenares de usuarios del transporte público manifestaron a El Ciudadano sentirse agradecidos con los funcionarios de los cuerpos de seguridad entre ellos, la Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional Bolivariana y taxistas de la Misión Transporte, por disponerse desde este martes a garantizar a los habitantes nuevas unidades del servicio a un costo de 6.000 bolívares (0,07 centavos de dólar), a petición del gobierno local.

Los usuarios llevaban meses llegando a su casa en altas horas de la noche, debido a que algunos conductores optaron por no prestar sus servicios desde de las 7:00 de la mañana, migrando a otras rutas del terminal de Cúa. Mientras otros transportistas piratas (no pertenecientes a la línea) cobraban una tarifa ilegal entre 20 mil y 30 mil bolívares (equivalente entre a 0,25 centavos de dólar y 0,37 centavos de dólar) después de las 6:oo pm (hora local).

Marlyn García expresó satisfacción porque llegará temprano a su hogar. “Llevo meses llegando al terminal a las seis de la tarde y de aquí a mi casa son diez minutos, pero por la falta de transporte llegó a casa a las 10 de la noche, es decir cuatro horas después”, dijo García al señalar que el despliegue de los efectivos debe mantenerse.

Para Carlos Sánchez es más que satisfacción este despliegue de los funcionarios. “Estoy montándome en una patrulla de la Policía Municipal y no debo pagar nada. Me ha vuelto la esperanza de que los venezolanos derrotaremos esta guerra económica impuesta a nuestro país y adoptada por algunos de nuestros connacionales que no aman a nuestra tierra”.

“En menos de diez minutos llegaron tres autobuses, dos taxis de la Misión Transporte y dos patrullas de la policía. También, en el trayecto a la casa vi carros de protección civil y bomberos que llevaban a la gente. La cola estaba muy larga, al ver tanta gente me dije: hoy también debo caminar muchos kilómetros para estar en casa y el cuerpo ya no me da para más”, dijo Fernando Lima.

Karen Pérez, usuaria de la ruta Las Brisas – Santa Rosa denunció: “Todas las noches se para un conductor que no es de la ruta y cobra 20 mil bolívares. Este hombre además de cobrar muy caro deja a los usuarios esperando dos horas y la cola larga, alega que espera el último tren del ferrocarril y en realidad está esperando a su novia. Las autoridades de seguridad deben sacarlo”.

Con Pérez coincide Freddy Mora al reiterar que vuelve la esperanza al pueblo. Instó a las autoridades a mantener los esfuerzos por un largo tiempo para no sentirse desamparados. Los cuerpos de seguridad ciudadanía aseguran que se mantendrán vigilante del servicio.

Desde hace años, Venezuela atraviesa una cruenta guerra económica que ha puesto contra la pared a los ciudadanos, quienes a diario deben lidiar con el alza de los precios en los productos de primera necesidad y el transporte.

El canciller de la República, explicó que los insumos, repuestos y unidades de transporte no llegan al país, por las sanciones y bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos contra la nación suramericana.

Anuncios importantes para la región mirandina

“Desde este martes 19 de junio, los mirandinos podrán movilizarse en esta nueva plataforma de transporte gestionada por la gobernación de Miranda, con el objetivo de brindar un servicio eficaz y de calidad a sus usuarios“, así lo dio a conocer el portal web del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación.

En su primera fase, TransMiranda pretende movilizar a un aproximado de 350.000 pasajeros por día, con tarifas solidarias que oscilan entre los 5.000 (0,06258 $) y 10. 000 bolívares (0,12516 $) para rutas suburbanas y 2.500 bolívares (0,0000312891 $) respectivamente. Este servicio servirá como alimentador de los sistemas Metro los Teques- Metro de Caracas y el Ferrocarril de los Valles del Tuy.