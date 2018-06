La señora Rosaura Medina compartió con El Ciudadano lo que vive diariamente en el sistema de transporte masivo “Esta bastante difícil la situación en el Metro, mi esposo tiene dos horas esperando en la estación la Hoyada, el día de ayer en Plaza Venezuela, me golpearon al entrar al vagón, no respetan a los adultos mayores, las escaleras mecánicas no sirven, yo frecuento la línea 1 y 3 del sistema. No hay efectivo pero uno puede hacer el esfuerzo para comprar el ticket si así va a mejorar el servicio”, destacó.

Rosaura resaltó que los profesionales del volante cobran el pasaje de manera arbitraria, “hoy pago 25 mil para Guarenas, estado Miranda, mañana puedo cancelar 35 mil”.

Por su parte la señora, Carmen Lozada «no hay palabras para describir el mal servicio que presta el Metro, cuando me encuentro con los vagones sin aire me debo bajar porque me dan “Very very” las escaleras mecánicas de Ciudad Universitaria , estación de gran concurrencia por la ubicación del Hospital Universitario, no funcionan», expuso Lozada.

Igualmente la usuaria puntualizó la situación que se presenta con las personas con discapacidad, quienes a falta de personal que los apoye deben esperar por “la buena voluntad de las personas para que los ayuden a bajar”, señaló.

Hizo un llamado a las autoridades del Metro de Caracas “a cobrar para que se genere una entrada que garantice el buen funcionamiento del servicio, cobren los justo, ni regalen ni especulen. Los servicios regalados no funcionan ni aquí ni en cualquier parte del mundo”.

La apreciación de Mayerling Manrique se orienta a la cultura de las personas que utiliza el mencionado transporte “El usuario está dañando el sistema, no hay sentido de pertenencia y eso no lo arregla un Gobierno, eso viene de la educación que se da en casa, la misma población es la que deteriora las instalaciones, ensucia los andenes y vagones. Hay una responsabilidad compartida entre las autoridades del Metro y la población”, refirió.

EL señor Wiliam Leal agregó que en la estación La Rinconada se encuentra presencia policial, pero denunció, que el organismo de seguridad no cumple con sus funciones, «están pendiente es de agarrar a los “bachaqueros” para quitarle la comida, y dejan a la buena de Dios a los usuarios».