Hely Garagozzo de 64 años, un venezolano que batió 3 récord Guinness tras haber asistido a 71 partidos de fútbol en 9 copas mundiales desde 1982, el segundo es por asistir a 10 copas del mundo, y el tercero por haber presenciado el mayor número de finales (siete).

Su presencia en Rusia en este año 2018 se traduce en nuevos logros al estar en el Estadio Luzhnikí, en Moscú, el pasado 26 de junio, en el duelo entre Francia y Dinamarca, significó romper sus propia marca “sabía que era un día histórico porque había roto dos récords: Le demuestro al Guinnes que estoy en el mundial por décima vez y además estuve en el partido 72″.

Aunque Venezuela no ha ha asistido a la cita mundialista, la pasión por esta disciplina ha hecho que este seguidor del balón pie, haya asistido a 10 ediciones ininterrumpidas de la Copa del Mundo.

De asistir este domingo 15 de julio a la final entre Croacia y Francia, Garagozzo rompería otro record al disfrutar de ocho finales de la Copa del Mundo y acumular así seis récords. “Más que Shakira y Messi”, que tienen tres cada uno, afirma en sus redes.

Entre tantos documentos, solo le aprobaron 71 partidos del máximo torneo futbolístico, cuando, según sus registros, presenció 89 (sin contar los de Rusia). Algunos encuentros no quedaron en su marca porque tenía fotos fuera de los estadios pero no dentro. “En España fui a doce juegos pero creo que perdí seis o siete” por no tener las imágenes requeridas.

En sus redes sociales muestra a través de videos e imágenes su recorrido por las naciones anfitrionas del Mundial.

“Mexico 86, un mundial que disfruté mucho, miren el tamaño de la cámara de la época, era lo último en tecnología jajaja(sic). México recibió el mundial después que Colombia renunciara a sus realización, lo cual tomó por sorpresa a muchos colombianos. México en 16 años ya tenia 2 mundiales encima, siendo campeón en Mexico 70 al maravilloso Brasil con todas sus estrellas y en en México 86 , vimos la mejor versión de Maradona para que Argentina lograra el título por segunda vez.

Mundial Rusia 2018

El venezolano Hely Garagozzo ha catalogado el Mundial Rusia 2018 como el mejor organizado y con la mayor seguridad, el experto en citas mundialistas ha asistido a 65 ciudades en los últimos 36 años de torneos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)

Aplaudió la cordialidad de los voluntarios dispuesto por Rusia para la atención de los fanáticos “manejan varios idiomas y tratan muy bien a los turistas“.

“Acabo de conocer el que considero el mejor estadio del mundo, el Estadio Krestovski, en San Petersburgo. Es espectacular, está dentro de un parque lleno de pinos”, explica.

Igualmente Garagozzo sube al facebook videos de las ciudades a las que visita en su paseo y en su recorrido por Rusia compartió los paisajes de San Petersburgo.

Un video corto desde las alturas. San Petersburgo es una ciudad maravillosa. Me encantaria que todos mis amigos , familiares y conocidos tengan la oportunidad de conocer esta bella ciudad rusa.

Museo en casa

Garagozzo afirma que cuenta con un museo personal gracias a los viajes que ha protagonizado; los objetos que atesora para él también son récords. Tiene llaveros, gorras de todos los mundiales, afiches, revistas, objetos alegóricos, zapatos, balones.

En su cuenta en facebook el apasionado venezolano también cuenta experiencias que vivió en la capital de la nación suramericana con grandes del fútbol.

“Franz Anton Beckenbauer. Apodado El Káiser, es reconocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y el más grande en su posición y en la historia de su país, Alemania. Tuve la oportunidad de conocerlo en 1977 cuando el Cosmos vino a Caracas con varias figuras en sus filas”, afirmó.

Por ahora, sigue disfrutando de Moscú 2018 y perfila su próxima aventura, y marca mundial, para Catar 2022, cuando será su oportunidad de estar en las gradas de un estadio mundialista por décima primera vez y cumplir 40 años ininterrupidos de haber comenzado esta historia detrás del balón.