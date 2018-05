El excandidato presidencial, Javier Bertucci destacó los avances en el diálogo nacional impulsado por el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, con el objetivo de solventar las diferencias políticas que persiste en el país y por consiguiente lograr un consenso para dar soluciones inmediatas a las exigencias del pueblo venezolano.

“Fui invitado a un diálogo y puse condiciones, (…), mi condición pasaba por la apertura del canal humanitario, una vez que se me hace la invitación yo hago entonces otra segunda petición, (…), no voy a una reunión al menos que se me garantice que van a empezar a soltar presos políticos”, indicó Bertucci.

A su vez, el dirigente precisó que durante la reunión se acordaron diferentes puntos, a fin de buscar una solución de las diferencias políticas que persisten en el país, por lo que en el encuentro se acordó la liberación de los que considera son “presos políticos”.

“Estamos esperando hoy mismo que haya un pronunciamiento del gobierno acerca de los presos políticos, recibí ayer el compromiso de que hoy se iba a anunciar la liberación de un lote de presos políticos y vamos a estar muy pendientes de ese anuncio que debe estar pasando de las próximas horas”, manifestó el excandidato.

De igual formal, Javier Bertucci exhortó a los diversos sectores del país a no desistir la lucha por sus ideales, pero siempre apegado a las leyes establecidas en la Constitución de la República de Venezuela,

Señaló que continuará trabajando “para abogar, para pelear, para luchar pero en factores democráticos de diálogo”, indicó el dirigente político.

Asimismo, Bertucci detalló que de cumplirse lo acordado con el Gobierno Nacional, se fijará un nuevo encuentro, el cual será previsto para las próximas semanas.

En este contexto, señaló que el Jefe de Estado venezolano está dispuesto a aceptar ayuda extranjera para atender a la población en el área de alimentos y medicinas.

El ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, también participaron en el encuentro.