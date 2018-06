El Frente Amplio Venezuela Libre convocó para este viernes 8 de junio a una nueva jornada de agitación y protesta en contra del Gobierno del país suramericano, como parte de las acciones promovidas por esta organización, para provocar una salida inconstitucional del presidente Nicolás Maduro.

Así lo dio a conocer Sergio Sánchez, durante una rueda de prensa en la que reconoció la desmotivación del sector opositor ante los llamados de los dirigentes políticos. No obstante, aseguró que “los ciudadanos tenemos que salir a protestar, no va a venir nadie de afuera a solucionar nuestros problemas”, acotó, sin sin revelar los puntos de las protestas.

En este sentido, informó: “de lo que se trata ahora es que las personas que protestan por el agua, la luz, el transporte, la falta de comida y otros problemas lo hagan en términos de que es necesario un cambio de gobierno”.

Ante este anuncio, la población se pronunció para rechazar este llamado que contradice el proceso de diálogo emprendido entre el Gobierno y la oposición, con el objetivo de recuperar la convivencia y alcanzar la paz y reconciliación en el país.

“Estoy de acuerdo a que todo lo que sea a favor del diálogo proceda”, expresó la artista Antonieta Colón, quien manifestó estar en desacuerdo con cualquier acción que busque entorpecer el debate. “Vamos al diálogo o vamos a la guarimba”, cuestionó al calificar esta convocatoria como un saboteo a la búsqueda de la paz.

Por su parte, el politólogo José Luis González Villegas aseveró, queoposición está dividida, tiene varias expresiones y una de ellas es la conspirativa que ejerce la modalidad de aniquilar al oponente en el juego político, en este caso, el elemento chavista. En este orden, consideró que el Frente Amplio Venezuela Libre, es una conjunción masterizada de la MUD, la misma que mostró la cara del fascismo que llenó de muerte al país, durante las guarimbas de 2017.

Para Morella Jurado, la oposición se ha equivocado en la manera de entender al pueblo, ya que no ha entendido que la población venezolana no es violenta, es un pueblo de paz, por lo que sus llamados no han dado resultado. “Es una oposición que no reconoce al chavismo, porque esa visión de ese grupo ‘godo’, de esa burguesía enquistada, sigue siendo menospreciar al pueblo, que incluso lo olvida”, señaló al remarcar que en Venezuela con la violencia no se logra nada y las convocatorias violentas no tendrán ningún resultado.

Julio Romero, coincide en que la oposición está fraccionada y ello se demuestra en el sector que cree en sentarse a dialogar; el que insiste en las movilizaciones desestabilizadoras y el que apoya la injerencia internacional. En este sentido, opinó que esta nueva actividad convocada por la derecha, forma parte de una articulación con el entramado internacional que ejerce presión contra la nación -actualmente desde la OEA-, para provocar una intervención militar extranjera.

Diálogo como línea de Gobierno

El presidente de Venezsuela, Nicolás Maduro, ha sido enfático e insistente al instar a todos los sectores del país a un debate, como parte de la primera línea de acción del Gobierno para el periodo 2019-2025.

Siguiendo este lineamiento, en una primera jornada el primer Mandatario de Venezuela sostuvo una reunión con dirigentes de oposición, teniendo como resultado la liberación de políticos presos a través de beneficios procesales otorgados por el Tribunal Supremo de Justicia.