Una nueva plataforma electrónica tendrá el Banco de Venezuela (BDV) para ofrecer un mejor servicio a los más de 14 millones de usuarios de todo el territorio nacional, cuya inversión del Gobierno ha sido de 2 millones de dólares. Todos los detalles del banco en línea se darán a conocer en los próximos días.

“No es un cambio de la noche a la mañana, no es sustituir una por otra, porque no podemos dejar sin servicio a nuestros clientes, es una migración paulatina de servicios actuales que presta la banca personal del banco que se migrará poco a poco a la nueva BDV en línea”, explicó José Javier Morales, presidente de la entidad bancaria.

El dirigente de la institución financiera nacionalizada hace 9 años, indicó que la institución se encuentra en un proceso de transformación y adaptación, a propósito de la modernización de su principal herramienta digital.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario el cambio de plataforma no alterará, ni afectará el funcionamiento del portal web del banco. “La gente ingresaría con su usuario y su clave actual, y una vez que accedan a la página va a encontrar la opción de consulta de cuentas y tarjetas, transferencias, y otros”, dijo.

Se prevé que en un tiempo no mayor a cuatro meses todos los servicios que ofrece el BDV estén modernizados.

Ataque a la moneda

José Javier Morales, presidente del banco de Venezuela comentó que “la economía venezolana y el sistema financiero ha sido víctima del ataque extranjero“, específicamente en el tema del cono monetario “y el ataque a la moneda ha obligado en buena medida que el banco inicie un proceso de adaptación acelerada”, acotó.

Precisó que los clientes del banco incrementaron de 3 millones a 14 millones actualmente. “Se ha generado una saturación de estos canales, en especial del BDV que es el banco más grande del país”, enfatizó.

Según Morales, el desarrollo de una nueva plataforma electrónica permitirá contrarrestar la carga del portal web y mejorará el buen funcionamiento del servicio. “Estamos hablando de cambiar un aplicativo informático que todo el mundo conoce que es Clavenet, y llevarlo a una nueva plataforma, es un gran reto”, detalló.