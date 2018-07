P

Para congelar el alza de los precios y garantizar el acceso a los productos de la canasta alimenticia básica, el Gobierno venezolano anunció que en los venideros días se darán a conocer los precios de 15 rubros acordados en mesas de trabajo con las empresas del país, conformadas a finales del mes de junio.

La información fue dada conocer por Aristóbulo Istúriz, vicepresidente del Socialismo Territorial después de una reunión entre vicepresidentes sectoriales, indicando que en un balance de la ocupación de los mercados nacionales en los establecimientos, se detectaron irregularidades en la estructura de costo, sin embargo los comerciantes han tenido la disposición de bajar los precios.

“El balance ha sido muy positivo continúan todas estas acciones y se ha visto una baja de los precios en estos mercados, una tendencia al respeto de los precios acordados, igualmente la mesa de precios han venido trabajando durante toda la semana como ustedes han visto, ya pronto van a ser anunciado (el precio) de unos 15 rubros”, expresó.

Los venezolanos, que son víctimas del bloqueo económico – comercial por parte de los Estados Unidos, padecen además ya hace varios años de una cruenta guerra económica que implica no solo el ataque a la moneda nacional vendida en la frontera con Colombia, sino la especulación, el boicot comercial y el contrabando de los rubros donde los precios de estos y todos los demás productos se fueron del alcance real, afectando el bolsillo de la población.

La mesa de trabajo propuesta por el Gobierno nacional que se mantiene con los sectores vinculados a la agroindustria, distribución, comercialización, entre otros, están revisando la estructura de costo de 5o productos y bienes básicos de consumo para dar un alto a las mafias enquistadas y que atentan contra el derecho a la alimentación de los venezolanos.

Un total de 29 mercados mayoristas y municipales de todo el país han sido intervenidos por el Gobierno nacional para luchar contra mafias del contrabando, la especulación y la fijación ilegal y arbitraria de los precios de los rubros de primera necesidad.

El vicepresidente Istúriz manifestó que en la reunión de las mesas estratégicas de servicios públicos, hábitat y productividad participaron todos los niveles de gobierno, alcaldes, gobernadores y ministros.

El pueblo venezolano está esperanzado en la detención de está así como de otros; puesto que el bolsillo de los ciudadanos ha sido atacado por fase: en la primera, los precios eran muy elevados y los recursos no alcanzaban; en la segunda red de especulación de los productos alimenticios, de higiene y aseo personal, había recursos pero no se conseguían los rubros en los anaqueles de los supermercados y comercios; en una tercera había acceso a los productos alimenticios y no a los de higiene ni seo personal.

Realidad de prácticas ilegales

En la actualidad, aparecieron en los anaqueles todos los rubros, pero son tan elevados los precios que no se puede tener acceso a ellos, y si las personas compran se ven obligados a llevar un solo producto, sin poder completar una dieta balanceada. Por ejemplo, si se compra una harina de maíz a precio especulativo que oscila entre 1 millón 400 mil bolívares (10,43 euros) a 1 millón 800 mil bolívares (13,41 euros) cuando su precio marcado oficialmente es de 57 bolívares (0,0004 euros), no se puede comprar el alimento que acompañaría a ese rubro.

Los vegetales y las hortalizas tampoco pueden comprarse porque el alza de los precios ocurre cada media hora. Además, los productos salen más económicos si son cancelados en efectivo, pero si el pago es por tarjeta de débito o crédito (formas de pago bancarias dependiendo de la modalidad del país), sale el doble del costo y los vendedores alegan que los bancos cobran un alto interés por el servicio. Esta práctica en Venezuela está penalizada por la legislación del país.

Sin embargo el Gobierno ha anunciado que serán sancionados, aquellos comerciantes que ejerzan estás prácticas. Pero, la gente prefiere pagar el dinero aunque solo ingiera un solo alimento, antes de ganarse una pelea con los vendedores.

CLAP solución inmediata

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) distribuyen a las poblaciones venezolanas una bolsa o caja con 18 rubros de primera necesidad a precios accesibles y su valor oscila entre los 25 mil bolívares (0,19 euros) y los 40 mil (0,30 euros), dependiendo del servicio de transporte que cancele las organizaciones populares para trasladar los alimentos hasta la localidad.

Con los Clap el Gobierno garantiza también el acceso de las proteínas, a los productos de aseo personal e higiene y al gas doméstico, pero esto depende del nivel organizativo de las comunidades, pues no todas las zonas populares tienen ese privilegio.

A pesar de que las cajas Clap han sido una solución inmediata del Gobierno para garantizar al pueblo la alimentación, unos pequeños grupos hacen uso del poder para negar el beneficio y el derecho constitucional a quienes ellos consideren, hechos contrarios a la revolución, de igual forma estos sectores toman en cuenta quienes se atrevan a ejercer una crítica a la metodología de trabajo. Por ende, algunos deciden callar antes de perder la única opción más económica de acceso a los productos de primera necesidad que llega en algunas comunidades una vez al mes y en otras cada quince días.