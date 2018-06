Este lunes 3 de junio en largas colas para abordar las unidades de transporte de rutas urbanas, con un nuevo aumento de tarifa, ciudadanos de Venezuela califican de negativa la medida tomada por los profesionales del volante. A pesar de la situación económica que envuelve a la nación petrolera opinan que no esta acorde al ingreso mensual de los venezolanos.

Transporte no llena las expectativas

Del mismo modo, declaran que “el servicio lejos de mejorar empeora cada día más, las unidades están en muy mal estado y el trato con las personas es pésimo e incluso evitan paradas en zonas determinadas y alegan que no son de la línea, ocasionando que las personas realicen largas caminatas hasta su destino” afirmó Juana Hernández usuaria de la ruta Petare-Pro Patria (urbanizaciónes ubicadas en la capital del país). Así mismo, en horarios determinados, los transportistas alegan ser “piratas” y cobran recargas al costo habitual, afectando a la población que madruga y a los que retornan de noche.

No respetan el pasaje preferencial

El irrespeto va desde el adulto mayor, personas con discapacidad y estudiantes. Nazareth Carat estudiante, sostiene que “No respetan el pasaje estudiantil, si el costo es 20 bolívares (menos 0,0020 $), es igual para todos y para nosotros que estudiamos es difícil conseguir efectivo, además de lo difícil que es en horas picos conseguir camionetas para llegar a tiempo”. El costo de pasaje se ubicaba en 5.000 bolivares (o,05$) y subió hasta 10.000 bolívares (0,10$) el aumento representa el 100%.

Pobladores esperan que el gobierno tome cartas en el asunto de inmediato, y que los transportistas se sensibilicen con la necesidad colectiva, “La medida afecta la estabilidad social del país e incluso influye en el aparato productivo, porque no da la base para ir diariamente al trabajo ” concluyó Omar Blanco usuario del transporte público. Las rutas extra urbanas como Caracas- Las Rosas, Caracas- Guarenas, Caracas-Guatire no se sumaron al aumento del pasaje y hasta los momentos no se contempla dentro de la directiva una nueva tasa.