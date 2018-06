Organizaciones no gubernamentales presentaron a la Comisión de la Verdad listados de posibles beneficiarios Venezuela: Responsables de descuartizar a Liana Hergueta no recibirán beneficios procesales Quienes asesinaron, quienes cometieron delitos de odio al quemar personas por su color de piel o lincharlas por su ideología, no serán sujetos de derecho de beneficios procesales