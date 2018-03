Es un tema delicado pero la halitosis puede sucederle a los mejores de nosotros.

La evidencia ya muestra que comer ciertos alimentos, como ajo y pescado, solo puede empeorar el olor.

Ahora, un destacado dentista y bacteriólogo, el Dr. Howard Katz, fundador de The Breath Company, brinda una útil guía para las preguntas que todos tienen sobre el mal aliento.

En un artículo de Get The Gloss for World Oral Health Day, que se celebra todos los años el 20 de marzo, explica las causas y la cura de la halitosis.

El Dr. Katz, que se formó en la Universidad de California, Los Ángeles, revela las mejores formas de hacerle saber a alguien que lo tiene sin arriesgarse a una ruptura en la relación.

El mal aliento (o halitosis para darle su nombre) es la presencia de un olor fétido que se expulsa de la cavidad bucal.

Desafortunadamente, el mal aliento es una queja muy común, ya que se estima que una de cada cuatro personas padece la afección de forma regular.

Puede ser difícil saber si usted está sufriendo de mal aliento, ya que a menudo es difícil detectar el propio aroma. Además, los familiares, amigos y colegas pueden no sentirse cómodos al decírselo.

Una de las mejores maneras de determinar si tiene mal aliento es verificándolo usted mismo.

Si se siente incómodo al pedir la opinión de un amigo o familiar de confianza, hay algunas maneras en que puede probar su propia respiración.

Contrario a la creencia popular, no puedes controlar tu aliento soplando en tu mano. Simplemente no funciona, según el dentista y bacteriólogo Dr. Howard Katz, fundador de The Breath Company.

Tu cuerpo está diseñado para que no puedas detectar tu propio olor y tus sentidos se acostumbren al olor de tu propia respiración.

Es un proceso llamado aclimatación que hemos desarrollado a lo largo de siglos de evolución: nos ayuda a poder distinguir olores extraños rápidamente sin sentirnos abrumados por nuestros propios olores.

Tú exhalas tu propia respiración constantemente, entonces te acostumbras a tu propio olor.

El primero es “la prueba del algodón”: limpie la superficie superior de la lengua con un trozo de gasa de algodón y huela. Si hay un olor fétido y una mancha amarillenta en el algodón, es probable que tenga un nivel elevado de producción de sulfuro y mal aliento.

También puede lamer la parte posterior de la mano, dejarla secar durante 5-10 segundos y luego olerla, o pasar un hilo dental entre los dientes posteriores (este es el lugar más probable en el que puede atrapar comida) y luego huele el hilo dental.

Esto puede ser una indicación del nivel de olores que otros detectan. También puede pararse frente al espejo y sacar la lengua lo más lejos posible.

Si nota que la parte posterior de su lengua es blanquecina, puede ser una señal de que tiene mal aliento.

La mejor manera de identificar verdaderamente la fuente de la halitosis crónica es visitar a un dentista o médico para un diagnóstico profesional.

Cuando esté listo para enfrentar esta situación, asegúrese de ser abierto y honesto con el profesional de la salud que realiza el examen.

Es importante que comprendan todos los problemas de salud que están experimentando para determinar la causa subyacente y recomendar el tratamiento adecuado.