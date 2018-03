Investigadores de la Universidad Austral realizaron un estudio sobre el impacto del calentamiento global en el comportamiento del pez antártico Harpagifer antarcticus (también conocido como “espinudo”), especie que se ha visto expuesta a una mayor cantidad de agua dulce, producto del derretimiento de los glaciares.

Según consigna La Tercera, los científicos sometieron a estudio a 25 peces. Éstos fueron separados en grupos de cinco y expuestos a distintas concentraciones de salinidad en el agua, con el fin de conocer si pueden conservar la cantidad de sal necesaria para sobrevivir.

“De los cinco peces que expusimos al menor nivel de salinidad, uno falleció, o sea, el 20%, que no es menor. Si el experimento hubiera durado más, todos los peces hubiesen muerto, incluso aquellos expuestos a mayor nivel de salinidad, ya que no podrían haber perdurado tanto tiempo en aguas dulces como otros peces”, señala Luis Vargas-Chacoff, investigador del centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes de la U. Austral.

Los científicos observaron además que si aumenta el agua dulce, los peces espinudos no pueden detener el proceso que elimina el exceso de sal, por lo que “la única opción que tiene este pez para no morir ante el exceso de agua dulce es que va a tener que emigrar, irse a las aguas más profundas. Pero si se va más profundo, no están las rocas en donde encuentran su alimento”, explica Vargas-Chacoff.

“Por millones de años, jamás se vio enfrentado a este cambio de los últimos 50 años. El animal no está adecuado para adaptarse al ambiente. Su dieta tendrá que cambiar para ajustarse y la del pingüino también”, advierte el científico al medio de Copesa, a propósito de que el Harpagifer antarcticus es parte de la cadena alimenticia de los pingüinos.

