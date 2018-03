“La primera vez que un toro va a la playa. Esta debería ser la única arena que conocieran”. Así comienza el viral de un toro que conoce la playa por primera vez. El video fue publicado el 1 de marzo por la página de Facebook “GALILEO 13” y al día de hoy ya cuenta con más de 9 millones de reproducciones.

La escena muestra cómo un toro, animal que siempre ha sido catalogado como “peligroso”, disfruta pacíficamente de la arena en la playa. Dentro de las acciones que realiza, saltos y correr como un pequeño cachorro que acaba de llegar al hogar, queda demostrado que este tipo de animales, lejos del maltrato y la opresión, pueden ser mucho menos agresivos de lo que se piensa.

Este video se enmarca en una campaña contra los rodeos y las corridas de toro que ocurren, principalmente, en España. “No a la tauromafia”, se lee dentro de la descripción del registro. Además, miles de personas se sumaron a esta iniciativa y vieron con buenos ojos este tipo de publicidad que va en contra del maltrato animal.

“No me importa si el toro es o no de lidia, si les dan vida de rey, si nacieron para eso y todo lo demás que me quieran decir los amantes taurinos. Es un acto de barbarie en donde se disfruta con la agonía de un pobre animalito que no le hace daño a nadie; no importa su tamaño, sufren, se asustan y les duele! Esa es suficiente razón para que le hierva la sangre a uno. Jamás existirá un justificante para eso, no me importa lo que argumenten. Pongan a sus familiares banderillas en el lomo mientras nosotros aplaudimos… verdad que no. Por eso ya les están prohibiendo las corridas en muchos países, no por nada. Gracias por hacer conciencia ♥️ 🙏🏻”, cierra uno de los comentarios más votados del vídeo.

A continuación el registro que ya se ha vuelto viral.