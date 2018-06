El 24 de octubre de 2017, el presidente argentino Mauricio Macri manifestó: “Hemos dado pasos valientes, estamos decididos a enfrentar las mafias, sabemos que con ellos no hay futuro para los argentinos”, y resaltó que en el país “la peor etapa ya pasó”. Añadió que “el valor de la verdad y el trabajo en equipo sean innegociables, esa es la base de la Argentina que soñamos donde podamos confiar cada uno de nosotros, de ustedes, que pueda apasionarse con una tarea donde se sienta protagonista”.

Nueve meses después, en junio de 2018, con una crisis económica más abierta y el peso argentino cuesta abajo en la devaluación, Macri regresa para repetir la misma frase. El Mandatario, al parecer, sigue comprometido con el dolor para los argentinos.

Esta semana ofreció una entrevista a Jorge Lanata, uno de los periodistas que más contribuyó a la operación mediática que -de una forma u otra forma- propició que fuera presidente. Allí, afirmó que su gobierno mantendrá el rumbo a pesar de que “el camino no será fácil”, y pidió a los argentinos que se comprometan y que “por más que les duela” no duden de que “ésta es la dirección” para sacar al país adelante. Nuevamente insistió en que lo peor ya había pasado.

Incluso, el 20 de junio de 2016, también Macri había insistido en que “lo peor ya pasó”, en una entrevista para el canal Telefe Noticias. Así respondía cuando fue consultado sobre las medidas de ajuste que debía aplicar su gobierno.

Un ajuste ilimitado

Macri marcó también que aún falta para concluir el cronograma de recomposición de tarifas de los servicios públicos. “Faltará un tercio (para recomponer las tarifas) y cuanto antes sea posible mejor. Estamos buscando el equilibrio entre lo que le duele a la gente y la necesidad de que cada uno asuma su tema”, dijo.

Al ser consultado sobre los tiempos en que se llevará adelante, Macri explicó que “el gradualismo fue el camino para cuidar a los más vulnerables, no creo en otro camino”. Advirtió que “ahora vamos por menos gradualismo, porque justamente recuperamos la confianza del mundo”.

“Recomponer todo un sistema tarifario, un sistema que cada vez producía menos petróleo y menos gas, y dejarnos a los argentinos produciendo más petróleo y más gas, habiendo recuperado o reconvertido la mayor parte del sistema tarifario, la verdad, es una tarea impresionante”, destacó.

Más dolor

Cuando se le preguntó cuánto tiempo más se iban a mantener las tasas de interés al 40%, Macri reconoció que “cada mes cuesta, duele, pero claramente son cosas que están ligadas”.

“Si nosotros necesitamos bajar la inflación tenemos que tener políticas consecuentes. Lo otro es magia, mentira, lo otro es volver a un cepo, se acaban los dólares y volvemos a volcar que es lo que había pasado y entramos en default con el mundo entero, no nos da crédito nadie”, sentenció.

Sobre el cierre, teniendo en cuenta que 2019 es un año electoral y que las políticas económicas implementadas han afectado su imagen, afirmó que no modificará el rumbo y que la decisión final estará a cargo del votante.

“No vamos a cambiar, hoy represento ese cambio y me toca liderarlo pero no es mío. Estoy convencido de que nuestro Gobierno sigue siendo el que más representa ese cambio. Pero el año que viene ustedes (por los votantes) son los que decidirán”, expresó Macri.

Después le habló directamente al votante: “Ustedes son los que conducen este país a través de su voto. Lo que les pido es que por más que les duela, por más que les cueste, que lo sé positivamente, que ese dolor no los haga dudar de que ésta es la dirección“.

Los dejamos con un resumen de “lo peor ya pasó”: