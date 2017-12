Por Claudia Korol y Liliana Daunes – Marcha.org

En un momento de pausa en la tarde del 18 de diciembre, dialogamos con Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sobre el momento que estamos viviendo por la agresión a los derechos de los jubilados y jubiladas, y la respuesta represiva del gobierno. Esto nos decía.

“Cuando desde el gobierno nos dicen ¿qué propuesta alternativa tienen? Yo le digo a Macri que retire el proyecto del Congreso, que realice un diálogo auténtico con los jubilados y el pueblo, y que decida promover el 82% del salario mínimo, vital y móvil para los jubilados. Esto va a apagar esta violencia que hay, desatada sobre nuestro pueblo. Es hora de que haya un poco de cordura y de que este gobierno que se desgarró las vestiduras cuando era oposición, insistiendo en que se diera el 82%, que ahora reaccione. La manera de volver a una normalidad para el pueblo, para el país, es tomando la resolución del 82% , que es lo que dice la Constitución Nacional. De una vez por todas, ya que criticó el gobierno anterior porque no daban el 82%, que ahora lo ponga en práctica”.

¿Cómo ves la represión que estamos sufriendo en estas horas?

“Yo creo que es un disparate lo que está pasando. Es un abuso de poder. Está lleno de imágenes en el mundo como cualquier país violento. Este país no quiere guerra, este país no quiere represión. Este pueblo sufrió mucho, sufrimos mucho, muchos años. Tuvimos mucha represión, y ésta nos está rememorando ya no sólo los años de la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, sino que estamos rememorando también el año 2001, estamos rememorando el 19 y 20 de diciembre, y ¡no queremos más eso! ¡No puede soportar este pueblo tanto avasallamiento de sus derechos! Necesitamos que el gobierno gobierne para el pueblo, para los más pobres. Este gobierno ganó con votos, pero sin embargo parece que ganó con botas. No queremos más botas. Entonces, yo lo llamo a una reflexión, si es que Macri en algún momento de su vida se sienta a reflexionar, le digo que lo haga ahora. Que lo haga ahora, que hay tiempo para evitar nuevas épocas de dolor para nuestro pueblo”.

También es cierto que el pueblo está en las calles resistiendo.

“Justamente porque el pueblo no resiste más, hay resistencia. En realidad, frente a la provocación, hay resistencia. Frente a la indiferencia, hay resistencia. Estamos comprobando que este pueblo no es el mismo que hace cuarenta años. Este pueblo no quiere más avasallamiento de sus derechos, y sale a la calle. Y además, vemos familias enteras en la calle. Queremos una democracia real, sana, una democracia con justicia social como querían nuestros hijos y nuestras hijas. Luchaban por esta democracia con justicia social, y hoy este pueblo quiere que se realicen esos sueños, esas utopias, y que en la Argentina haya justicia social”.