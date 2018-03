La estrella de Monty Python Terry Gilliam cree que el movimiento Me Too se ha transformado en ‘regla de la mafia’.

El convertido animador y director de cine insistió en que las actrices ‘ambiciosas’ voluntariamente habían pasado tiempo a solas con Harvey Weinstein para continuar sus carreras en el pasado.

Admitió que Weinstein ‘es un monstruo’ y que todavía hay muchos hombres que ‘se comportan como Harvey’ en la industria del cine.

Pero dijo que algunas mujeres sabían ‘el precio’ de asociarse con el magnate avergonzado, con quien había trabajado en el pasado, y muchas víctimas ‘sabían lo que estaban haciendo’ al reunirse con él.

Al llamar a la reacción de Me Too “fea y simplista”, dijo: “Es un mundo de víctimas. Creo que algunas personas salieron muy bien de reunirse con Harvey y otras no. Los que sí sabían lo que estaban haciendo. Estos son adultos, estamos hablando de adultos con mucha ambición”.

“Harvey abrió la puerta para algunas personas, una noche con Harvey; ese es el precio que pagas”.

Gilliam, de 77 años, agregó: “Es como cuando la dominación de la mafia toma el control, la mafia está afuera, llevan sus antorchas y van a incendiar el castillo de Frankenstein”.

La atmósfera que rodea Me Too se ha vuelto “tonta, la gente está siendo descrita en términos ridículos como si ya no quedara más humanidad”, prosiguió. Afirmó que conocía a mujeres que habían pasado tiempo en hoteles con el avergonzado productor de Miramax y que “no fueron víctimas”. Agregó: “Es una locura que las cosas se simplifiquen”.

“Ya no hay inteligencia y las personas parecen estar asustadas de decir lo que realmente piensan. Ahora incluso mi esposa me dice que mantenga mi cabeza un poco baja”.

Gilliam expresó su apoyo al actor Matt Damon, quien fue criticado por los partidarios de la campaña Me Too por señalar que había una diferencia entre “darle palmadas a alguien en el trasero y violarlo”.

“Lo siento por alguien como Matt Damon”, dijo el director. “Salió y dijo que todos los hombres no son violadores, y lo golpearon hasta la muerte. Vamos, esto es una locura”. Después de Monty Python, la estrella del cine nacida en Estados Unidos se hizo conocido como un exitoso e influyente director de vanguardia con títulos como Time Bandits, Brasil y The Fisher King.

La fantasía de Gilliam en 2005 The Brothers Grimm fue producida por Weinstein y protagonizada por Damon.

Otro papel importante en la misma película fue interpretado por la actriz británica Lena Headey, quien describió cómo Weinstein la acosaba sexualmente en el Festival de Cine de Venecia mientras promocionaba The Brothers Grimm.

Weinstein, un productor ganador de un Oscar, ha estado escondido en una clínica de rehabilitación de lujo desde que las acusaciones salieron a la luz en octubre de 2017.

Se alega que el cineasta agredió, acosó y violó a más de 80 mujeres a través de tres décadas.