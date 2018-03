Brendan Fraser fue visto en una playa en Barbados con sus hijos el miércoles.

El actor de 49 años, mejor conocido por lucir esbelto en George Of The Jungle de 1997 y por protagonizar junto a Rachel Weisz en la franquicia The Mummy, lucía cómodo con su camisa Nike negra y sus pantalones cortos.

Este avistamiento se produce después de que el veterinario de Hollywood reveló a la revista GQ que arruinó su cuerpo por hacer demasiadas acrobacias para sus películas, lo que provocó que tuviera múltiples operaciones. También afirmó que sufrió acoso sexual.

El actor, que ahora está en la feria FX Show, parecía bucear con sus niños. Tiene tres hijos: Griffin, de 15 años, Holden, de 13 años, y Leland, de 11, con su ex esposa Afton Smith.

Todos fueron vistos en la playa y en una balsa antes de sumergirse en el agua.

Brendan parecía estar de buen humor mientras tomaba un descanso del centro de atención. A principios de este mes rompió el silencio sobre su depresión que lo ha paralizado durante décadas.

Su divorcio de Afton sin duda tomó un peaje. Pero también lo hicieron sus películas, donde se le exigió que realizara acrobacias bastante peligrosas.

“Cuando hice la tercera película de La Momia en China [en 2008], me pusieron cinta adhesiva y hielo … porque son pequeñas, livianas y pueden caber debajo de la ropa. Estaba construyendo un exoesqueleto para mí todos los días “, dijo a la revista mensual masculina.

Finalmente, necesitó múltiples cirugías.

Necesitaba una laminectomía lumbar, una cirugía que elimina la parte posterior de una vértebra en la parte inferior de la espalda, para crear más espacio dentro del canal espinal.

Sin embargo, no tomó y tuvo que volver a hacerse un año después. Se sometió a un reemplazo parcial de rodilla, más cirugía de la espalda que involucraba atornillar varias almohadillas espinales comprimidas e incluso cirugía para reparar sus cuerdas vocales.

Fraser dijo que estuvo ingresando y saliendo de los hospitales durante casi siete años.

En cuanto a su agresión sexual, dijo que fue hecha por una influyente figura de Hollywood.

En 2003, el entonces presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Berk.

El presunto incidente ocurrió en 2003 en el Hotel Beverly Hills mientras almorzaban.