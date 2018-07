Este viernes 6 de julio, a partir de las 22:00 horas, el Centro de Investigación Teatro La Peste realizará su “Fiesta Negra” en el Bar Cívico de Valparaíso, ubicado en Calle Blanco 1273.

El evento tiene como propósito reunir dinero para la temporada de la obra Negros que La Peste llevará a cabo en el Centro Cultural GAM en Santiago.

La fiesta será animada con la música de Dr. Carles y todo su funky, reggae y latino, además de las perillas de Yemo Dj. Junto con ello se sortearán los premios de la rifa que la compañía promociona por estos días.

La entrada tiene un costo de solo $2.000.

Negros en GAM

Negros se presentará en el Centro Cultural GAM entre el 18 y el 28 de julio. La obra aborda un tema hasta ahora esquivado en la discusión sobre las violaciones a los derechos humanos en la dictadura cívico-militar: la experiencia de los conscriptos llamados a cumplir el Servicio Militar en 1973.

El montaje nos instala en la casa de uno de estos ex soldados, donde un grupo de ex conscriptos han decidido reunirse para recibir a una periodista y su asistente con el fin de revelar “su” verdad. Un acto de redención reprimido, forzado. Un dique que intenta liberarse a goteras pero que terminará haciendo estallar mucho más que solo los traumas de los ex conscriptos, evidenciando que el pasado es presente y que sus esquirlas siguen hiriendo a sus protagonistas y a sus herederos como si hubiesen sido disparadas ayer.

Respecto a lo que significa exhibir esta obra en el Centro Cultural GAM, Danilo Llanos, director del montaje, señala que así como les interesa mostrarla en todos los lugares posibles, también comprenden que “poder hablar de este tema, que ha sufrido la omisión en la discusión sobre la dictadura, en un espacio con una notabilidad a nivel nacional, para que emerjan allí las preguntas, los cuestionamientos es, por supuesto, muy importante”.

A ello Llanos añade lo simbólico que es que La Peste sea la primera compañía de Valparaíso invitada a ser parte de la temporada del GAM.