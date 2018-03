Grave es la crisis que están atravesando algunos habitantes de Quemchi, una localidad ubicada en la provincia de Chiloé, región de Los Lagos. De los más de 8 mil habitantes de la zona, un total de 1.500 personas aproximadamente se encuentran sin el servicio básico de agua potable, lo que puede conllevar a una crisis sanitaria si es que el problema no se resuelve luego.

Basado en el catastro realizado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, la mayor cantidad de afectados pertenecen a zonas rurales y urbanas, pero los más afectados son los sectores de Huite, Choen, Chullún, Río Negro y Puerto Fernández, más el sector céntrico de la ciudad.

Gustavo Lobos, alcalde de Quemchi, explicó que desde la Municipalidad han intentado dar soluciones a esta problemática, pero los tres camiones que transportan el agua para los afectados no dan abasto. Además, sumado a esta grave situación, Lobos señaló que, muy probablemente, este servicio (camiones de ayuda) sea suspendido porque, según sus palabras, “el presupuesto se agotó”.

“Nosotros llevamos ya, prácticamente, tres semanas intentando con el gobierno regional la posibilidad de apoyo con aljibes de parte de la Onemi. La verdad es que no hemos tenido respuestas, me han dicho que me confirman mañana y esto ha ido creciendo (…) y ya hemos agotado el presupuesto municipal para emergencias en dos meses”, indica Lobos en una entrevista a Radio Bío Bío.

Para “ahorrar” la mayor cantidad de recurso, se han programado cortes que van desde las 23:00 hasta las 06:00 horas del día siguiente. Además, existe un llamado a evitar el lavado de automóviles ya que existe una multa por realizar esta acción.

Pero no es primera vez que ocurre esta situación en Quemchi. En abril de 2017, esta zona ya había pasado 17 días sin agua potable.

El Ciudadano