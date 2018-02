La Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo ingresó una solicitud en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (CEA) para que revise la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Alto Maipo. El escrito, consta de 23 páginas en las que entrega antecedentes de aspectos del proyecto que no se han cumplido pues fueron evaluados para un plazo que el proyecto ha sobrepasado en casi el doble, pues la RCA N°256/2009 fue aprobada el 30 de marzo de 2009.

Además, se incluyen incumplimientos que están siendo analizados en el proceso de sanción que está abierto en la Superintendencia de Medioambiente (SMA), por lo que, este documento demuestra que “AES Gener no tiene ninguna voluntad de cumplir con la RCA actual, y lo hemos denunciado durante once años ya”, sostiene la vocera de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, Marcela Mella, a El Ciudadano.

Mella explica que lo que están solicitando es que “a la luz de todos los antecedentes que hemos entregado, pero también por el proceso de sanción que tiene Alto Maipo, se requiere que la autoridad (CEA), que tiene esta facultad legal, instruya este proceso de revisión”. Y agrega que con esto lo que logran es seguir cumpliendo el objetivo de “ponerle cada vez más trabas al proyecto en el camino de agudizar la inviabilidad de Alto Maipo”, espeta.

Uno de los aspectos más importantes que mencionan en la solicitud de revisión es que Alto Maipo ha excedido los plazos. Es decir, “las variables ambientales que fueron evaluadas y después aprobadas por los distintos servicios, han sufrido modificaciones importantes con el paso de los años”, explica la dirigente quien complementa que “hace casi 9 años que Alto Maipo recibió su RCA y la evaluación del impacto de las obras preliminares de la construcción del proyecto han cambiado considerablemente”. Por ejemplo, se menciona la situación hidrológica de la Cuenca del Maipo, también la situación de la flora, la fauna, del ruido, del tránsito. Para Marcela Mella estos antecedentes, requieren que la autoridad vuelva a evaluar y se instruya este proceso de revisión de la RCA para que el titular del proyecto actualice su permiso ambiental y así la autoridad vuelva a evaluar el impacto.

Esta solicitud se realiza por medio del artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medioambiente que señala que la Resolución de Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, cuando las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas de un proyecto en ejecución, “hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado o no se haya verificado, todo ello con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones”. Para eso se establecerá un procedimiento administrativo que se iniciará notificando al titular y solicitando informes a los organismos sectoriales que participaron en la evaluación del proyecto.

El CEA tiene un plazo máximo de seis meses para responder esta solicitud, sin embargo, desde la Coordinadora sostienen que el contexto en que está Alto Maipo, tomando en cuenta el proceso sancionatorio en la SMA, la misma consulta de pertinencia que ha vuelto a hacer Alto Maipo, junto con esta solicitud, debería acelerar el tiempo de respuesta.

Mella explica que realizaron esta solicitud tomando en cuenta el contexto, porque están seguros que la autoridad va a rechazar la solicitud de pertinencia que hizo Alto Maipo pues “sería un descriterio de la autoridad ambiental autorizar la modificación a la RCA hecha por Alto Maipo (solicitud de pertinencia), cuando nosotros hemos pedido la revisión de la totalidad de la RCA”.

Este procedimiento de revisión conduce a una modificación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y es el mismo procedimiento que utilizó Barrick en Pascua Lama para adaptar su permiso ambiental a una nueva línea base donde los niveles de contaminación eran más flexibles y por lo tanto, los monitoreos marcaron que el agua estaba dentro del rango establecido en la RCA, haciendo que no se considerara como contaminación. Sin embargo, consultada al respecto, Marcela Mella responde que esa fue una situación particular del proyecto Pascua Lama porque “en el escrito incluimos que precisamente Alto Maipo no ha pedido ninguna modificación a la RCA para poder paliar esta diferencia en la cantidad de años que ya han sobrepasado así como del resto de las variables que se han modificado con el paso del tiempo”, por lo que afirma que son “situaciones absolutamente distintas”.

Poniéndole trabas al proyecto

Desde el comienzo del conflicto como Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo han buscado ponerle trabas al proyecto Alto Maipo para hacerlo menos rentable y menos atractivo para los inversionistas. Esta ha sido una estrategia efectiva ya que los mismos ejecutivos de Aes Gener y de Alto Maipo han señalado por la prensa las dificultades que han debido enfrentar en el último año y medio.

De hecho, hoy en el Diario Financiero, se da cuenta de una reestructuración ejecutiva a nivel regional de Aes Corp que se materializará el 1 de abril, y donde reconocen que Alto Maipo “ha atravesado por diversas dificultades del tipo constructivo y de costos, lo que la ha obligado a entrar en un proceso de renegociación con los financistas del proyecto”, sin embargo la reestructuración corporativa “no debería afectar las negociaciones del proyecto”.

Mella narra que a lo largo de los años han visto cómo Alto Maipo se ha hecho cada vez menos viable pues tienen problema financieros, problemas de credibilidad, una disminución en el precio de la energía y una opinión científica y social que señala que “la hidroelectricidad es una manera añeja de producir electricidad”. A lo anterior, se suma el fenómeno del cambio climático y “la cuenca del Cajón del Maipo está sufriendo efectos importantes de este fenómeno”. En defintiiva, para la vocera este es un proyecto que “no tiene ningún atributo que lo haga atractivo para los inversionistas o empresas que pudiesen involucrarse en este proyecto”.

La dirigente anuncia que próximamente ingresarán un escrito complementario a en la SMA.

Por Javier Karmy Bolton