Este domingo, durante la última edición de Informe Especial de TVN, el periodista Santiago Pavlovic entrevistó a una de las piezas clave en la investigación que rodea la llamada “Operación Huracán”, el informático colaborador de Carabineros Alex Smith. Entre las declaraciones de “el profesor”, como era conocido, destaca la que reconoce que existió implantación de pruebas en la investigación conducida por los uniformados en contra de comuneros mapuches.

Smith repasó su situación actual y cómo la institución lo dejó solo. Asegura que fue Carabineros quien lo buscó a él y solo fue el encargado de la creación de la aplicación Antorcha. “Yo creí en el sistema”, sostuvo Smith.

“Cuando el general Pineda me llamó al sumario y me mostró tres peritajes me di cuenta que había manipulación. Yo lo informé el 14 de febrero”. Con esta declaración, el informático describe cómo reconoció las irregularidades del proceso.

Respecto a la autoría del delito de implantación de pruebas y la participación de los oficiales de la Unidad de Inteligencia de Carabineros en la región de La Araucanía, Leonardo Osses y Patricio Marín, Smith sostiene que la evidencia apunta a ambos funcionarios como responsables. “Sí, pero no tengo pruebas. ¿Cómo los voy a acusar si no los vi? Pero todo apunta pa’ allá”, aseguró Smith. Frente a tribunales ambos funcionarios han negado su participación.

Antes de terminar, se pudo ver a un Smith temeroso por su seguridad y buscando desligarse de la responsabilidad de las irregularidades del caso. Por último, aseguró que muchos se van a sorprender cuando entregue su testimonio en tribunales.