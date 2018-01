Tras el rechazo que recibió el proyecto minero portuario Dominga, Andes Iron, la mandante de la iniciativa, presentó una reclamación judicial ante el Tribunal Ambiental que busca revertir la resolución que rechazó el Estudio de Impacto Ambiental. La acción fue declarada admisible en diciembre y este martes será visto en el Tribunal Ambiental de Antofagasta que tiene jurisdicción sobre la región de Coquimbo. Dominga fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y luego, por el Comité de Ministros, y la comunidad está atenta pues buscan defender el rechazo a la iniciativa que dio la institucionalidad ambiental.

Según informó El Mercurio en su edición dominical (Página C19, del domingo 21 de enero), un grupo de integrantes de la Mesa Comunal de La Higuera presentó una acción judicial en el Primer Tribunal Ambiental en apoyo a Dominga, que busca defender un Acuerdo Marco que implica una retribución de hasta 2.683 millones de pesos al año, aproximadamente. Esto implicaría una conciliación que se debería hacer entre las partes, sin embargo, eso –aparentemente- está lejos de ocurrir puesto que distintas asociaciones y vecinos de la comuna de La Higuera se hicieron parte ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta para que se confirme el rechazo al proyecto minero-portuario. También se sumó Oceana, que se suma como tercero interesado y que pretende apoyar los argumentos ya proporcionados en la resolución del Comité de Ministros que rechazó el proyecto minero portuario en agosto de 2017.

Este martes 23 de enero se llevará a cabo la audiencia de reclamación en el Tribunal Ambiental de Antofagasta, instancia en que las partes presentarás los alegatos. Las diversas organizaciones opositoras han manifestado que la instalación de dos minas a rajo abierto y el megapuerto sería nefasto para La Higuera que es uno de los lugares más ricos del mundo en biodiversidad.

Rosa Rojas, presidenta de la Mesa Consultiva de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y actual representante de MODEMA, niega de plano alguna posibilidad de llegar a alguna conciliación con Dominga. “Nosotros vamos a seguir adelante, esto no se detiene acá, estamos en alerta”, sostiene la dirigenta quien explica que Andes Iron ya recibió un “ultimátum” por parte de toda la institucionalidad ambiental “y ellos insisten, así es que nosotros vamos a apoyar la postura del Estado que decidió que este proyecto era nefasto para este lugar”. Si el Tribunal Ambiental llegara a decidir algo positivo para Dominga, “vamos a seguir hacia arriba con otros tribunales”. asegura.

Rojas expresa que “este proyecto no debería seguir, porque la mayoría de la gente en La Higuera está en contra y no lo vamos a permitir”, y agrega que “no queremos otro Huasco, no queremos otro Quintero, no queremos un desastre ecológico”, porque este proyecto deterioraría irreversiblemente la comuna y la reserva marina más antigua del país donde habitan ballenas, delfines y la principal colonia del pingüino de Humboldt en el mundo, además de un sinfín de aves marinas. Por eso, la dirigenta llama a que la gente se movilice, pues “este lugar es un hotspot internacional y hay que conservarlo para beneficio de todos los chilenos, porque la reserva es nacional”.

¿Vamos a alimentar a los hijos con cobre o hierro?

Aliro Zarricueta, de la comunidad de Los Choros y Presidente de la Federación de Pescadores de La Higuera, también manifiesta que se hicieron parte de esta instancia pues no quieren que La Higuera se convierta en una zona contaminada como tantas otras localidades de Chile, “Dominga tiene una vida útil de solo 22 años, luego de eso, ¿qué va a quedar?”, criticó.

En la misma línea, Gabriel Molina, Presidente de la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, también se han hecho parte de la instancia judicial para demostrar que Dominga no es factible. El dirigente afirmó que “el progreso no puede ser a costa de nuestros recursos naturales. En el borde costero, somos muchos los que vivimos de la pesca del loco y la macha, lo cual hemos aprendido a manejar de manera sustentable”, además, para él es una situación compleja que el proyecto esté en esta fase mientras hay cambio de gobierno.

Molina pregunta: “¿Con qué vamos a alimentar a nuestros hijos, con cobre, hierro? No sé, tenemos que tener un país sustentable”, y señala que “no se puede aprobar un proyecto minero industrial en La Higuera, porque La Higuera es naturaleza, es un sitio prioritario en el planeta y nos están observando de todo el mundo, es la comuna más rica en recursos naturales del país, ¿por qué no decimos que La Higuera es la comuna más rica en sustentabilidad en Chile?”, cierra.

Según cálculos de la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, los pescadores dan empleo a más de 300 personas, el gremio le da empleo a más de dos mil y la comuna produce siete mil millones de pesos en turismo y pesca al año. “¿Alguien ha dicho eso al país?”, espeta Molina insistiendo en que “la empresa no ofrece nada”.

“Si están dividiendo ahora, cómo será después”

Pese a que el proyecto ha sido rechazado tanto en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como en el Comité de Ministros, la empresa ya ha hecho un grave daño en La Higuera, porque “hoy día me acabo de enterar (por ayer) que Andes Iron andaba ofreciendo trabajo por un millón de pesos a una organización de Punta Choros para que firmaran y los apoyaran”, sostiene Rosa Rojas, quien explica que las ofertas de esta empresa son falsas pues en la zona son pescadores, no hay mineros. También denuncia que estaban ofreciendo 500 mil pesos en proyectos chicos para unas señoras, y lo importante es que “con esa estrategia empiezan a dividir a la familia, a los hijos con los padres y eso es gravísimo en estos momentos”, sostiene.

La dirigente piensa que “ellos no pueden estar ofreciendo dinero, ya es suficiente, la otra vez le ofrecieron botes a los pescadores y les ofrecen a unos y a otros no, es todo un problema social que se crea, así es que nosotros no estamos de acuerdo en la forma en que ellos hacen eso”, dice quien recuerda que en un comienzo llegaron como “clandestinos, bajo cuerdas” ofreciendo cosas.

La presidenta de la Mesa Consultiva de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y actual representante de MODEMA sostiene que “el compromiso social empresarial se debería hacer después que el proyecto está aprobado, no pueden estar ofreciendo pintar una iglesia o una junta de vecinos u ofrecerle cosas a la gente si todavía ni siquiera está aprobado, y al contrario, este proyecto está rechazado, y lo está por la institucionalidad ambiental chilena, entonces no sé qué siguen insistiendo”.

“Imagínate si están dividiendo ahora, cómo irá a ser después si se llegara a aprobar el proyecto… Será peor aún”, dice Rojas quien detalla cómo operan con la estrategia comunitaria en la zona. La dirigenta pone como ejemplo lo que ocurre en Punta Choros donde hay tres personas que apoyan a Andes Iron, “y dicen que es todo el pueblo… ¡eso es falsedad absoluta!”. Lo que hacen es intervenir una o dos familias en cada pueblo, crean división y justifican su intervención, pero solo son personas no organizaciones sociales o gremios.

¿Empleo o naturaleza?

Andes Iron ha logrado posicionar el debate entre priorizar el desarrollo y empleos para la comunidad o la protección del medioambiente, principalmente en La Serena. Según Rosa Rojas, han tenido un fuerte respaldo de propaganda con Dominga en los medios de comunicación de la IV región, “eso ha desorientado mucho a la gente, porque incluso en La Serena creen que esta minera va a resolver todos los problemas económicos de la región, lo que es falso”. Además, han creado expectativas gracias a las desinformaciones que ha entregado Andes Iron a través de El Mercurio, La Tercera, en El Diario El Día, entre otros. “Pero no somos nosotros los que creemos eso”, cierra Rojas.

Por Javier Karmy Bolton