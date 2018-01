A través de un video, Ariel Trangol, uno de los cuatro imputados por el caso Iglesia, criticó la visita del Papa Francisco a Temuco, programada para el 17 de enero. A juicio del comunero, el líder de la Iglesia Católica “prácticamente se va a venir a burlar del pueblo Mapuche”.

“El Papa tenía que conversar con los fiscales, con la gente de la Intendencia, qué esta pasando con ellos que persiguen a mi pueblo. Ellos dicen que el Papa va a traer paz, es difícil que haya paz si siguen encarcelando a mi pueblo”, sostuvo Ariel Trangol.

“Si van a hablar de paz, lo único que tenia que hacer el Papa es reconocer al pueblo originario, que somos nosotros. Somos el pueblo Mapuche, los verdaderos dueños de todo esto. Ellos nos usurpan la tierra y después dicen que los mapuche somos problemáticos”, añadió.

Una de las demandas de los hermanos Ariel, Pablo y Benito, además del lonko Alfredo Tralcal, es el comienzo del juicio oral por el incendio a un templo evangélico en Padre Las Casas, hecho por el cual fueron detenidos y permanecen encarcelados por más de un año y medio, según los términos de la prisión preventiva.

“Estamos sufriendo mucho, ojalá que se termine toda esta hueá luego y recuperar la libertad, nuevamente, y empezar de cero, porque nos han empobrecido totalmente, dejándonos en la ruina. Si no fuera el apoyo de todos los que nos han apoyado, mapuche y no mapuche, no sé que haríamos”, afirmó Ariel Trangol en el registro.