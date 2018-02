Un grupo de vecinos del sector Las Malvinas de Quilleco, región del Bío Bío, realizó un bloqueo de camino en protesta por la destrucción de la ruta por parte de maquinarias forestales.

Según consigna radio Bío Bío, los vecinos interrumpieron el tránsito con piedras y pancartas, expresando firmemente su molestia por la falta de mantención de esta ruta, que los conecta con la ciudad.

En el sector afectado viven más de 70 familias. Uno de los vecinos, César Retamal, declaró a la emisora que las maquinarias forestales dañan constantemente el camino, y ante esta situación, se sienten “botados”.

“No respetan velocidad, los camiones a las seis de las mañana están pasando para arriba, no riegan el camino. Nos tienen botados no más, digo yo, porque ellos sacan su madera y nadie les decía nada. Nosotros les dijimos que les íbamos a hacer un paro, pero no nos creyeron, y siguieron sacando su madera no más”, expresó el vecino a Bío Bío.

Por su parte, la concejal Pamela Vial, afirmó que en el municipio, ya se han realizado varias reuniones con Vialidad, pero “lamentablemente” no se ha concretado la mantención constante del camino, que es uno de los más transitados de toda la comuna.

“Hemos solicitado muchas veces que se haga una permanente mantención de los caminos nuestros, sobre todo estos sectores, el camino de Las Malvinas es uno de los más transitados de la comuna, y Vialidad siempre viene, pasa la máquina, pero nos deja hasta ahí”, dijo la edil a la misma emisora.

Finalmente, desde la Seremi de Obras Públicas, se explicó que ahora, la mantención se hará a través de una empresa global: “Hemos resuelto con Vialidad poder incorporar este camino a un mantenimiento de conservación global, que son pequeñas cantidades de kilómetros de caminos que se le pasan a una constructora, y esta constructora queda obligada, por un periodo bianual, del mantenimiento y saneamiento del camino”, señaló Reinaldo Marisio, seremi subrogante de Obras Públicas.