El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, llamó a retiro a tres oficiales involucrados en la “Operación Huracán” y terminó el contrato con el creador del programa “Antorcha”, Álex Smith.

“He tomado la decisión de llamar a retiro al actual general Marcelo Teuber, hasta el año pasado jefe de la unidad de inteligencia de La Araucanía, además del mayor (Patricio) Marín, el capitán (Leonardo) Osses y terminar el contrato con el empleado civil o CPR que tenía con nosotros el ingeniero Alex Smith”, dijo Villalobos a la prensa.

“Estos cuatro han sido desvinculados de la institución a contar de este minuto, se están realizando las diligencias administrativas para concretarlo”, agregó el general director, quien dijo además que el ministro del Interior, Mario Fernández, ya está al tanto de esta decisión.

Asimismo, Villalobos destacó que la decisión de dar curso a las desvinculaciones la tomó en base “a dar transparencia y objetividad a los hechos investigados en la parte administrativa”, y no en base a las materias investigadas en la parte judicial, afirmando que “hay actividades o hechos administrativos” que los llevaron a esta determinación.

“Aquí tenemos una verdad administrativa y una verdad judicial. Me reuní con el general Pineda y he hecho diligencias que me hacen tomar una dura decisión”, señaló Villalobos en la conferencia de prensa convocada para anunciar esta resolución.

El anuncio del general director de Carabineros sucede un día después de que el Gobierno presentara una querella por obstrucción a la Justicia y falsificación de instrumento público en el marco de la Operación Huracán, dirigida contra todos los que resulten responsables de dichos ilícitos.