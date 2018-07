El ex socio de Caval, Mauricio Valero, declaró que Natalia Compagnon “sabía de las facturas falsas” y señaló que la nuera de Bachelet recibió 100 millones de pesos en efectivo de parte del empresario Gonzalo Vial Concha.

Valero realizó estas declaraciones ante las consultas del Ministerio Público, indicando además que “Caval tuvo una administración de dos socios (…) nuestra decisión de ejecutar pagos, tributos y declaraciones recayó en nuestra absoluta responsabilidad y muestra de ello, yo he asumido la mía y he aceptado un juicio abreviado en la causa tributaria”.

Según consignó La Tercera, los documentos a los que se refiere Valero corresponden a una serie de facturas que recibió Caval de la empresa Lo Beltrán, de propiedad de Patricio Cordero y que fueron imputadas como facturas ideológicamente falsas.

Recordemos que esta semana, Valero declaró cerca de tres horas en el juicio oral del caso Caval, que se ha extendido por más de dos semanas. En ese sentido, el ex socio de la empresa explicó que asumir su responsabilidad significaba “haber permitido que los socios se beneficiaran de tributos que no pagaban”.

Asimismo, Valero negó haber cometido el delito de soborno, e insistió en la versión que sindica al gestor inmobiliario Juan Díaz como el que generó presión para que Caval comprara los terrenos de Machalí, con el argumento de “que venía el cambio del uso del suelo… aquí hubo una confabulación, de acuerdos, para realizar un cambio de uso de suelo de manera probablemente indebida… y yo jamás he pagado a algún funcionario público”, señaló en su declaración.

“He hecho una presentación de todo lo que ha sido esta historia. El caso Caval no deja de ser nada más que algo político y he demostrado con fechas, con detalles, que aquí no hay nada, que el soborno no existe, por lo tanto, estoy muy tranquilo para enfrentar, por primera vez, en manos del tribunal oral un fallo favorable”, añadió Valero.