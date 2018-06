El fiscal del caso Soquimich (SQM), Pablo Gómez, declaró este viernes que ya se prepara para cerrar la investigación y confirmó que presentará una acusación contra los principales imputados para llevarlos a juicio oral, recordando que para el 26 de junio está fijada la audiencia para discutir el cierre de la indagatoria.

Gómez entregó la información al término de la reformalización por delitos tributarios del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse; el ex asesor de Marco Enríquez Ominami, Cristián Wagner; y del militante DC, Marcelo Rozas, audiencia que se realizó en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

De esta manera, Gómez pretende llevar a juicio oral al ex ministro de Economía, Pablo Longueira, al mismo Marco Enríquez Ominami, al ex senador Fulvio Rossi y al actual senador DC Jorge Pizarro, por quien pedirá el desafuero en las próximas semanas. En total, serían 14 personas que serán llevadas a juicio.

Se trata de una determinación distinta a la adoptada por la fiscalía en cuanto a las empresas mismas, SQM y sus filiales Nitratos y Salar, a las que les ofreció la suspensión condicional del procedimiento en enero pasado, consignaron distintos medios nacionales.

Respecto a la situación Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, Gómez explicó que aún no se ha decidido si con las últimas declaraciones que prestó se le reconocerá la atenuante de colaboración sustancial: “Esa es una decisión que tenemos que tomar una vez terminada la acusación. Las agravantes y atenuantes son parte final de ese escrito”., dijo el fiscal, quien dijo no saber si antes del cierre Contesse se decidirá a prestar nuevas declaraciones.