Presidio efectivo, millonarias multas e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, son las penas que la Fiscalía está pidiendo para el ex ministro y senador de la UDI, Pablo Longueira, para el ex senador socialista Fulvio Rossi, y para el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, en el marco del caso Soquimich.

Así se señala en un documento del Ministerio Público, difundido por radio Bío Bío, en que se detallan las penas solicitadas por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, contra los 16 acusados que irán a juicio, por cargos que incluyen cohecho y varios otros delitos tributarios.

Respecto a Longueira, arriesga dos penas de 818 días de presidio menor en su grado medio, además de una multa de más de $200 millones de pesos. También podría quedar con inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años y 1 día. Todo, por las acusaciones de cohecho y de delitos tributarios consumados y reiterados que enfrenta el ex presidenciable de la UDI.

En tanto, ME-O arriesga 4 años de presidio menor en su grado máximo y una multa de $11.4 millones de pesos, además de la inhabilidad para ejercer cargos públicos mientras dure la eventual condena por delitos tributarios reiterados y consumados.

Por su parte, Rossi arriesga 818 días de presidio menor en su grado medio y una multa de casi $6 millones. Tampoco podría ejercer cargos públicos mientras dure la condena bajo acusaciones de delitos tributarios reiterados y consumados.

Sobre los otros acusados, el reporte de Bío Bío indica que el ex diputado de la Democracia Cristiana, Roberto León, arriesga 4 años de presidio menor en su grado máximo, una multa de casi $6 millones de pesos y la misma inhabilidad para ejercer cargos públicos mientras dure la condena.

Mientras, para el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse -a quien se le acusa de delito tributario consumado y reiterado-, se piden 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, una multa de mil cien millones de pesos (la mitad del tributo eludido), y otra de casi $89 millones, que sería por el total de lo defraudado.

Al igual que los anteriores, Contesse también podría quedar con inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena. En ese sentido, por los cargos de delito consumado y reiterado de soborno, el ex gerente general de Soquimich arriesga 818 días de presidio menor en su grado medio, 5 años y 1 día de inhabilidad para ejercer cargos públicos, y una multa de $242 millones de pesos.