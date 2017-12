El programa de Eco-Alfabetización Energética Comunitaria, es un proyecto educativo creado por el Instituto de Ecología Política IEP de Chile, organización con treinta años de experiencia en educación ambiental en el país. Durante un año, profesionales de la ONG trasandina viajaron a Uruguay, para consolidar las diferentes etapas del Programa Eco Alfabetizador realizado a un grupo de 40 familias del Municipio F- Zona 9 de Montevideo. El proyecto culminó con la entrega de diplomas y buscó concienciar en la conservación, uso y gestión eficiente de la energía a modo de contribuir a la disminución de los consumos energéticos y emisiones de gases de efecto invernadero en el sector residencial. Se realizaron los cursos y talleres de capacitación, además de la medición de los consumos eléctricos de aparatos y dispositivos a través de la utilización de un contador instantáneo de electricidad.

El “Proyecto de Eco Alfabetización Energética Comunitaria” implementado por el Instituto de Ecología Política (IEP) de Chile, se llevó a cabo conjuntamente con el Centro de Tecnologías Apropiadas, CEUTA y Cooperativa Comunidad del Sur de Uruguay; ambas organizaciones locales colaboraron para el éxito de esta propuesta como plan piloto en el extranjero. La iniciativa de este proyecto fue financiada como parte del Plan de Cooperación Internacional del Fondo Chile, en un mecanismo conjunto del Gobierno de Chile —a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCID)— y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD Chile); pudimos impulsar este proyecto eco educativo y compartir positivas experiencias que se adaptan a la realidad de las comunidades de Uruguay.

La directora del IEP, Daniela Zamorano, tras un año de trabajo en Uruguay, destacó que “la Eco-Alfabetización Energética en Uruguay no sólo contribuyó a que las familias participantes tomaran conciencia sobre el uso eficiente de la energía, sino que además facilitó el acceso a la información sobre los distintos tipos de tarifas eléctricas, lo que trajo como consecuencia que varias de ellas optaran por cambiarse de tarifa a la más conveniente según su nivel de consumo y potencia contratada. De esta manera la Eco-Alfabetización Energética ha sido un aporte a la economía familiar en el país con la tarifa eléctrica más cara de Latinoamérica, lo que podría ser también un gran aporte para luchar contra la pobreza”.

“Si ahorramos energía en casa, no sólo estaremos ayudando a proteger y mejorar el medio ambiente, si reducimos gastos colaboramos en la economía doméstica, sí ahorramos podemos disminuir el consumo de combustibles en la generación de electricidad, evitando con ello la emisión de gases de efecto invernadero y también frenar las consecuencias del cambio climático, han sido algunos de los compromisos de los participantes en los talleres en Uruguay”, agregó.

Ecoalfabetización energética en Uruguay

El pilar de Eco Alfabetización Energética Comunitaria, se basa en una propuesta educativa vivencial que impacta los hábitos de familias y comunidades, los contenidos teóricos y prácticos aprendidos en los cursos lograron hacer reflexionar a las familias, generando la toma de consciencia en relación al buen o mal uso que se le da a la energía, muchas veces por indiferencia o por desconocimiento, como así también por consumismo. Descubrieron que varios de los aparatos que poseen en los hogares muchas veces, le están dando un mal uso, que genera un gasto innecesario.

El programa que agrupó a 40 familias y 10 monitores del Municipio F – Zonal 9 en Montevideo, culminaron sus actividades recientemente, cumpliendo satisfactoriamente con los planes y pautas de trabajo acordadas por los organizadores, asistiendo a talleres, cursos y capacitación programadas por El Instituto de Ecología Política IEP, Centro de Tecnologías Apropiadas, CEUTA y Cooperativa Comunidad del Sur de Uruguay. Las familias aprendieron a manejar el contador eléctrico y a hacer lectura del aparato, en relación a los consumos, a reconocer los aparatos que gastan mucha electricidad, a tener conciencia de las opciones que tienen para abaratar sus gastos sin tener que dejar sus comodidades, a reconocer cuánto es su consumo y si concuerda con los contratos que tienen con las eléctricas. Tras la finalización del proyecto, hubo varias observaciones sobre el comportamiento de ciertos aparatos como así también del descubrimiento de fugas eléctricas.

Testimonios

Así lo vivió Emiliano S. – Monitor: “Sentí que iba a ser complicado y fue muy natural, transmitir lo aprendido en cada una de las casas que me tocó visitar. Una familia se excedió con el ahorro, durante un monitoreo que hicimos; y hubo familias que no llegaron a la meta de 10 kwh en la primera semana y la segunda semana bajaron su consumo diario y promediando en el monitoreo de 2 semanas logrando igual la meta, aprendieron; otra casa no logró llegar a la meta fijada por que usaban calefacción eléctrica, pero en esta en particular surgió algo positivo, pues no dimos cuenta que en la facturación de la eléctrica el modo de contrato que tenía no le servía pues su consumo era 3 veces más de la potencia que tenía, entonces pudo cambiarlo al tener clarísimo su consumo por uno más económico y de menos potencia y sorprendentemente la factura en pesos uruguayos pasó de $1400 pesos uruguayos a $400 pesos, fue reconfortante hasta ahora me sigue enviando sus facturas, ella está, muy aliviada gracias a este proyecto que nos enseñó cómo hacerlo”.

Sofía M. – Monitor: “El proyecto fue muy bueno, aprendimos muchas cosas ya que en lo personal teníamos problemas con el consumo energético en casa, y se nos entregaron varias herramientas que eran temas puntuales para aplicar acciones que no eran difíciles eran sencillas para hacer, y en poco tiempo se redujo drásticamente el consumo de energía, y son cosas que tu haces en tu hogar y pueden permanecer en el tiempo, como el caso del calefont que debíamos apagarlo cada vez que lo usábamos, la disminución en el consumo y en la cuenta fue bastante. Hasta ahora seguimos haciendo lo que aprendimos. Y Lo otro importante, es que debido al contador automático de consumo, nos dimos cuenta que teníamos un fuga eléctrica que si no hubiésemos estado en esto, ni nos hubiéramos enterado”.