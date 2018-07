Una mujer de nacionalidad chilena, Cristina Palma, fue la protagonista del primer matrimonio igualitario reconocido en Bulgaria, un “hecho histórico para las parejas LGBTI de ese país y una alegre noticia para nosotras y nosotros”, según declaró el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en un comunicado.

La noticia fue dada a conocer por el más importante portal informativo LGBTI de habla hispana, Dos Manzanas, donde se explica que si bien el matrimonio igualitario no es ley en Bulgaria, el Tribunal Administrativo de Sofía reconoció el vínculo a raíz de las políticas dictadas en junio pasado por la Unión Europea.

En efecto, el Tribunal de Justicia de la UE extendió el concepto de cónyuge a las parejas del mismo sexo unidas en matrimonio, para efectos de conseguir derechos y residencia en todos sus países, incluidos aquellos que aún no reconocen las uniones homosexuales.

Cristina Palma nació en Chile, residió en Australia por 20 años, y se casó con su pareja en Francia, viviendo en Bulgaria desde el 2016.

“En 2017, cuando fui a renovar, se tomaron mucho tiempo en responder y en marzo de 2018 me dijeron que no me daban la residencia, porque en Bulgaria no se reconocía el matrimonio del mismo sexo. En ese momento decidimos llevar el tema al Departamento de Inmigraciones al Tribunal Administrativo de Sofía”, declaró la chilena en entrevista con Dos Manzanas.

Desde Santiago, la vocera del Movilh, Daniela Andrade, dijo que “es un gran motivo de orgullo que sea una chilena quien esté haciendo historia para los derechos LGBTI en Bulgaria y en el mundo. A ella, y a Mariamma (su pareja), les deseamos toda la felicidad. Han abierto puertas para un mundo mejor y han dado una señal de esperanza para los chilenos y chilenas”.

Andrade añadió en ese sentido que “el Estado de Chile sigue estando en deuda con las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales, a las cuales considera de segunda categoría y les niega derechos por su orientación sexual. Este abuso y desigualdad es cada vez más dañino y requiere llegar a su fin. Reafirmamos nuestra lucha por el matrimonio igualitario, y exigimos al Estado cumplir el compromiso que firmó con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de DDHH a favor de la plena de igualdad para las familias homoparentales y para las parejas del mismo sexo”, concluyó la vocera del Movilh.