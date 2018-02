#DENUNCIACIUDADANA : 🕵️ Desde Osorno ¿Qué pasó tío Horst Paulmann?

Según nuestros amigos de Azar TV el afectado fue a la tienda París de Osorno a comprar unas zapatillas Adidas Original que estaban en oferta con un 60% de descuento (apróx $15.000. Cuando preguntó a la vendedora cuál era el precio final, ella le responde que no sabe calcularlo y se dirige a un consultor de precio de la tienda. Cuando se acerca al Ciudadano afectado, le comunica que estaban a $3.750. El hombre le pide 2 pares y es así como comienza todo.Al pasar por caja la cajera consulta el precio corroborando el valor de los $3.750 PERO le dice al afectado que el precio esta mal y lo tiene que consultar con su jefe. El hombre le responde que tienen que respetar el precio que aparece en pantalla. Es en ese momento que llega, según el denunciante, la "auto-proclamada" gerente de la tienda la señora VIRNA MUÑOZ y sin darse cuenta que el denunciante estaba ahí le dice a la cajera que "NO PUEDE VENDER EL PRODUCTO A ESE PRECIO" y le indica que "TIENE QUE CAMBIAR EL PRECIO".El Ciudadano denunciante al escuchar eso le dijo que debían respetar el precio publicado, a lo que ella responde que NO LO HARÁ porque el precio estaba mal, y sin mayores explicaciones lo deja hablando solo. El hombre quien andaba con su hijo de 10 años, el cual se puso muy nervioso por la situación que pasó, pensó en abandonar el lugar sin la compra, pero después lo pensó mejor y exige que se le transparente el por qué de la decisión de la representante de Tiendas París para no hacer la venta. Es así como se registra este video.¿Qué opina la gente respecto al abuso del retail nacional? ¿funciona el Sernac? ¿estamos desprotegidos los ciudadanos ante esta publicidad engañosa? ¿qué se debe hacer ante estos errores de la tienda? ¿deben respetarnos el precio? #JuzgueUsted

