Esta martes, en la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, se dio inicio a la votación en particular del proyecto del gobierno en relación a la Ley de Identidad de Género donde los parlamentarios aprobaron un artículo que reconoce la identidad de género como un derecho, el cual fue promovido por el diputado del partido comunista, Hugo Gutiérrez.

De esta manera, el parlamentario por la región de Tarapacá e integrante de la comisión de DDHH de la Cámara, consideró de suma importancia “cautelar y resguardar la expresión de género. Creo que no solo hay que reconocer que efectivamente no estamos en presencia de ningún tipo de personas enfermas y hay que reconocerle derechos, sino que también hay que permitirles que se puedan expresar como tal, sobretodo en el período en que se experimentan los cambios de género. Creo que son partes vitales en que hay permitirle a la persona expresarse como tal y resguardarle ese derecho a la libertad de expresión en lo que dice relación con la identidad de género”.

Además, Gutiérrez señaló que ha propuesto una serie de indicaciones referentes a principios que deben regir esta legislación, como por ejemplo “dejar en claro de que no estamos en presencia de patologizar ningún tipo de reconocimiento de derechos. Es decir, que una persona trans no es una persona enferma, no contagia ningún tipo de enfermedad. Por el contrario, son seres humanos que en el uso de su libertad, el uso de su derecho de conciencia, de derechos personalísimos que tiene, decide estos cambios en su persona, y eso uno debe respaldarlo y no patologizar esta circunstancia de transformación”.

“Y más aún, darle tratamiento también que guarde correspondencia con su honor y su dignidad, y darle a los trámites la confidencialidad que se requiere. Esos son temas que he propuesto y el gobierno ha tenido la buena voluntad de apoyarlo y también ha sido apoyado por la comisión”, añadió el legislador.