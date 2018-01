“Agua potable con olor a excremento, petróleo y gasolina han tenido que soportar, desde ayer viernes, los vecinos de Florida, producto de un desperfecto de Essbio por no introducirle ozono al agua, como un error asumido por la empresa”, comentó desde la comuna el senador Alejandro Navarro, quien hoy llegó a primera hora al lugar, a solicitud de los afectados, quienes pidieron que los apoyara e interviniera en la situación.

Producto de lo anterior, los vecinos decidieron salir a las calles con carteles en señal de protesta y con botellas de agua en mal estado.

Navarro, quien se reunió con los afectados y fue testigo de la situación indicó que “al tomar el olor de esta agua, claramente, nos damos cuenta que es agua en mal estado y que si alguien la bebe va tener problemas, y es impredecible determinar sus efectos y consecuencias”.

El legislador, expresó que “la situación es compleja. Y, en mi opinión, esto se ha transformado en una situación de crisis sanitaria. La gente no está cocinando. No ha podido ducharse. No ha podido lavar la ropa ni la loza. Y no hay como elaborar los alimentos, ya que los negocios ya agotaron el stock de agua envasada con y sin gas en la comuna”.

Producto de lo anterior, señaló que “hemos solicitado al intendente Rodrigo Díaz que la Onemi junto a Essbio distribuyan bidones sellados y agua embotellada. Sin embargo, ante la negativa de la empresa, hemos gestionado 5.306 botellas de 3 litros de agua, las que repartiremos hoy a las 17:00 hras para el consumo de los afectados, particularmente, en las viviendas y en las familias que tienen lactantes, niños y personas de la tercera edad para que garanticen la utilización para la alimentación”.

“Cabe destacar, además-informó Navarro- que a las 17:00 horas de hoy sábado 13 de enero, se realizará una gran asamblea ciudadana en la Plaza de Armas de la comuna para organizar las acciones a seguir, en donde estaremos presentes junto a mi equipo parlamentario, funcionarios del municipio y los concejales Cristian Peña, Ana Gajardo y Magaly Romero”.

Acciones legales

Navarro, anunció que junto a los vecinos afectados “evaluaremos las acciones legales pertinentes a presentar ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios y también ante los Tribunales de Justicia; porque hay daños materiales y personas que se han enfermado, porque cuando comenzó a pasar este fenómeno, todavía esta agua se consumía”.

Agregó que la situación “ha llegado a punto de quiebre. Aquí debe haber un proceso que dé garantías. Una cosa que es fundamental: si al agua (por la explicación que me dio Essbio) no le inyectaron ozono, que es el que elimina el olor, es un error de ellos porque no hicieron lo que debían hacer. Sin embargo, el agua sin ozono es de una condición y de un olor pestilente. Por eso también, la gran preocupación de los vecinos es ¡de dónde está saliendo esa agua!

El legislador señaló que “aquí tiene que haber un antes y un después: Essbio debe garantizar de manera inmediata la distribución de agua embotellada en la comuna de Florida y acelerar los trabajos de restitución. Pero, además, tiene que responder. Considerar también que la gente dejó corriendo el agua para limpiar las cañerías y esa agua no puede ser cobrada”.