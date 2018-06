La diputada Carolina Marzán (PPD), se refirió este martes al caso del joven de 20 años que murió esperando atención médica en el Hospital de Quilpué, y anunció que enviará un oficio al Ministerio de Salud, a la Seremi de Salud y al Hospital de Quilpué, para establecer las responsabilidades en este dramático acontecimiento.

“Nos encontramos profundamente conmovidos por la situación que una vez más instala al hospital de Quilpué como protagonista de un hecho que de verdad es lamentable, es dramático y que lo rechazamos con toda la fuerza del mundo. No es posible que la madre haya llegado con este chico, que estaba en situación de discapacidad, a las cinco de la tarde, y recién a las doce de la noche lo atendieran, sólo porque su madre empieza de manera desesperada a gritar. Recién en ese momento, una cirujana, según nos informan, mandó a realizarle exámenes”, señaló la diputada Marzán.

Por ello, la parlamentaria indicó que “debido a la gravedad de este tema, enviaré un oficio al Ministerio de Salud, a la Seremi de Salud y al Hospital de Quilpué, porque no es la única vez que este hospital se ve involucrado en un caso dramático. Hay que recordar la situación de Fernanda Sandoval que se presentó con una causal grave de inviabilidad fetal, y tuvo a su bebé en una camilla, sola, sin las asistencias que correspondían. De verdad yo siento que este hospital tiene que dar cuenta de lo que está pasando para que no volvamos a lamentar más muertes”.

“Amerita una intervención desde el punto de vista directivo en el hospital, en sus procesos de gestión al servicio de salud. Queremos que a través de este oficio se nos entregue un informe detallado de lo que está pasando al interior del hospital, porque al parecer no se están llevando a cabo los protocolos como corresponden. No es posible que una persona en una situación de urgencia esté la cantidad de horas que estuvo este joven esperando atención, no hubo un trato humanitario”, añadió Carolina Marzán.

Finalmente, la parlamentaria del PPD anunció que solicitarán al director del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota “para que funcione el centro de salud cercano al Hospital, para que al igual que el año pasado, se haga cargo de los casos que son más simples de atender y ayude así a descomprimir las urgencias en el hospital de Quilpué. Ojalá que más allá de los recursos, exista un mayor trato humano que no tiene que ver con los recursos”, concluyó la diputada.