Plan Nacional de Educación No Sexista entre las iniciativas planteadas Diputados aprueban cuatro resoluciones en apoyo a las demandas del movimiento feminista Propuestas parlamentarias piden al Ejecutivo impulsar una política no sexista, avanzar en no discriminación, y en apoyar iniciativas legislativas destinadas a fomentar la equidad y sancionar prácticas de abuso y acoso, incluido el callejero.