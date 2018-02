El abogado Raúl García Aspillaga, Director Nacional del Servel, fue acusado por la contadora pública y auditora de la subdirección de gasto y financiamiento de la entidad, quien fue despedida en el marco del proceso de evaluación de trabajadores a contrata.

Según informa La Tercera, a mediados de enero la mujer le habría hecho llegar un escrito al presidente del Consejo de la institución, Patricio Santamaría Mutis, donde denuncia una serie de supuestos episodios ocurridos dentro y fuera de las dependencias laborales en los que García habría ejercido hostigamiento es su contra, además de insinuaciones que ella interpretó como de carácter sexual, aprovechando su cargo de superior jerárquico.

En el escrito, la mujer señala que en julio de 2017, García Aspillaga le habría insistido a subir por las escaleras los 27 pisos de la Torre Centenario, en calle Miraflores, donde se encuentran las dependencias del Servel, a lo que ella se habría negado en un inicio, pero finalmente accedió a la petición de su jefe.

Al concluir el ascenso, el abogado se le habría acercado y le habría puesto sus manos sobre el cuello para tomar sus pulsaciones, manteniendo un contacto físico que le habría sido incómodo y que la denunciante considera como una insinuación sexual.

Junto con eso, la ex funcioonaria explica que con frecuencia pasaba a verla, pese a que ella no tenía rango jerárquico ni temas pendientes que abordar con él. La profesional concluye que existía en estas conductas un interés por generar situaciones propicias para un acercamiento impropio que ella no deseaba.

La acusación de la trabajadora se basa sólo en su palabra, ya que no cuenta con pruebas como llamadas, mensajes o correos electrónicos. En ese contexto, la mujer pide una serie de diligencias, entre ellas la citación de testigos de estas eventuales conductas.

Según fuentes del mismo medio, plantean que la supuesta víctima no pretende recuperar su empleo, sino que exista una investigación del tema y que, si es considerado culpable, García Aspillaga reciba la sanción correspondiente.