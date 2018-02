“Hemos tenido una gran reacción de mucha gente, comunicándose, solidarizando, ha sido muy bonito. Nos ha sorprendido la reacción de los lectores”. Con estas palabras, la subdirectora de la Revista Punto Final, Francisca Cabieses, agradeció a las manifestaciones de apoyo que cientos de personas han hecho llegar al medio ante el anuncio de su cierre definitivo.

La última edición de la revista verá la luz el próximo 8 de marzo, donde según Francisca Cabieses, el director del medio, Manuel Cabieses, comunicará formalmente el cierre de Punto Final. Antes de esa fecha, la subdirectora de la revista ve difícil un pronunciamiento del director al respecto.

“En realidad esto trascendió pero fue una circular que se mandó ayer a los colaboradores y redactores. La última edición de Punto Final será el 8 de marzo, y creo que el director no querrá hablar ni decir cosas antes que se les informe a los lectores a través de la última edición de la revista”, afirmó Francisca Cabieses.

Si bien aún no se oficializa el cierre, las lamentaciones de los lectores y colaboradores se han hecho sentir. Uno de sus más frecuentes articulistas, el teólogo Álvaro Ramis, dijo sentir profundamente la noticia, sobre todo por lo que representa Punto Final, un medio alternativo, crítico, y con una trayectoria de más de 50 años.

“Es una noticia muy triste porque representa el cierre de un medio alternativo que tiene una larguísima trayectoria, que ha sobrevivido a etapas muy duras: sufrió el cierre con el Golpe de Estado, fue reconstruido en clandestinidad, volvió a circular en democracia pese a las grandes dificultades. Se abrió paso porque tuvo a plumas muy relevantes que pudieron contribuir a su calidad”.

En ese sentido, Ramis recordó que grandes escritores aportaron a sus páginas, entre los cuales destaca a Pedro Lemebel, quien inició su carrera en este medio.

El cierre de Punto Final vuelve a poner de manifiesto un problema que los periodistas han denunciado constantemente: la concentración de los medios de comunicación en Chile. Fuera del duopolio El Mercurio-Copesa, son muy pocos los medios escritos que han podido sobrevivir. Es larga la lista de la prensa extinta después de llegada la democracia, donde, lamentablemente, el caso de Punto Final es uno más entre tantos.

Para Ethel Pliscoff, presidenta del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, el cierre de Punto Final evidencia la concentración de la propiedad de los medios. Consultada por la radio de la Universidad de Chile, la dirigente enfatizó en lo que se conoce como el avisaje, que es el conjunto de avisos contratados en un cierto medio de difusión. En ese sentido Pliscoff criticó al Estado de Chile por su inequidad al momento de pagar avisaje, pues aseguró que esos recursos se destinan en más de un 80% para los conglomerados de El Mercurio y La Tercera.

No hay que olvidar que para enfrentar esta situación, desde el Colegio de Periodistas han demandado una Ley de Medios -como ya se ha hecho en otros países de la región- para democratizar la prensa y visibilizar las distintas voces de la sociedad chilena.

Para Pliscoff esta normativa es “urgente”, ya que mientras esta no exista, no se puede hablar en Chile de libertad de expresión: “La libertad de expresión en Chile siempre se ve desde el punto de vista de si hay o no periodistas detenidos, golpeados o perseguidos. Pero la libertad de expresión también se ve en cuál es el derecho a la información que se está aplicando, y en ese contexto Punto Final es absolutamente determinante, porque nos acercaba a un mayor derecho a la información”.

La revista Punto Final fue fundada en septiembre de 1965 por Mario Díaz y Manuel Cabieses (en la foto, junto a Hugo Chávez). En un principio estuvo muy ligada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. A causa de esto fue clausurada por la dictadura militar y se vio forzada a funcionar desde el extranjero.

En 1989 apareció nuevamente en Chile y sobrevivió en medio del viciado mercado de los medios de comunicación hasta nuestros días, específicamente el 8 de marzo, cuando salga a las calles la última edición de la querida “Punto Final”.

