Días difíciles vive la ex ministra secretaría general de Gobierno, Paula Narváez, luego de que se hiciera público un informe de la Contraloría General de la República que advierte sobre la contratación de activistas políticos en la seremi de Valparaíso y el uso indebido de la imprenta.

Este lunes, el subsecretario general de Gobierno, Emardo Hantelmann, puso a disposición del Ministerio Público los antecedentes revelados en el informe. Uno de los hechos cuestionados por el órgano fiscalizador concierne al uso de la imprenta para la reproducción de afiches contra las AFP, a cargo del Movimiento Aquí la Gente [NdR: No confundir con la Coordinadora de Trabajadores No+AFP], y contra la concesionaria que administra el club de fútbol Colo-Colo, Blanco & Negro.

De acuerdo al documento de Contraloría, “se constató que a través de solicitudes de la División de Organizaciones Sociales, se imprimieron afiches y otros documentos a entidades que no están registradas en el Catálogo del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Además, las impresiones no incorporaron el logo del gobierno, como lo exige la normativa y, en algunos casos, se observó que presentan un contenido que no se vincula con el cumplimiento de las funciones de la entidad auditada o al que podría atribuírsele un contenido de carácter político”.

Según una publicación de Biobiochile.cl, la presentación de estos antecedentes a la Fiscalía implica que podrían ser investigados Narváez, el ex subsecretario Omar Jara y el entonces director de la División de Organizaciones Sociales y ex dirigente estudiantil, Camilo Ballesteros.

Este último aseguró a La Tercera que “nunca hubo criterio político para la impresión de afiches”. “Nos fijábamos en dos cosas. Que quienes nos pedían imprimir no tuvieran mensajes de incitación al odio y que tuvieran personalidad jurídica. Ambas organizaciones (Colo-Colo y Movimientos Aquí la gente), cumplían con los criterios. Una vez que nos llega el pre informe de Contraloría, creamos un protocolo donde somos más rígidos”, agregó el militante comunista.

Ballesteros insistió en que “los dos afiches más criticados cumplían con los requisitos”, aunque reconoció que después del informe de Contraloría “no lo volvería a hacer, porque se fijaron otros estándares”.

En tanto, la ex ministra Narváez sostuvo en conversación con CNN Chile que detrás de la acción del actual Gobierno “hay un claro intento de ataque político” y que “todas las organizaciones sociales pueden usar la imprenta”.

La ex secretaria de Estado también usó su cuenta de Twitter para defenderse.