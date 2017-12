Los resultados de las presidenciales recién pasadas siguen resonando en los oídos de los militantes de la Nueva Mayoría, abriendo el debate y, por cierto, las alarmas de crisis en cada uno de los partidos del desfalleciente conglomerado.

Uno de los protagonistas del criptico escenario es el Partido Socialista, que en sus manos tuvo durante el primer semestre la opción de concretar una primaria en el conglomerado oficialista. Ésta que se diluyó tras restarle el apoyo a Ricardo Lagos, no realizar una consulta interna para definir entre José Miguel Insulza y Fernando Atria, sumarse a la campaña de Alejandro Guillier y, con ello, empujar a la DC a su travesía por el desierto.

En este escenario culposo, el abogado y ex candidato a diputado por el distrito 11, Fernando Atria, empuja el debate hacia una redefinición del PS hacia la izquierda, y de asumir la responsabilidad de tender puentes para aglutinar a las fuerzas de izquierda en este período.

De esta forma, Atria sostiene que “los partidos políticos han dejado de estar identificados con proyectos políticos diferenciados y creo que eso en parte explica la situación del Partido Socialista”. A la vez, agrega: “No tiene sentido comenzar negándose a determinadas opciones de ampliación, sino que -por el contrario- todo el que esté dispuesto a sumarse en un esfuerzo de profundización democrática a través de una nueva Constitución y de recuperación de derechos sociales es parte de esto”.

“Ahora viene la hora de la política en sentido estricto, lo que significa ir conversando y aunando voluntades”, enfatiza el abogado.

¿Qué es lo que se percibe al interior del PS a días de la segunda vuelta y los resultados que obtiene la Nueva Mayoría?

Lo primero que hay que decir es que fue un triunfo contundente de la derecha, que los tendremos en el gobierno por cuatro años y, por ende, un contexto adverso durante ese período. Yo creo que este resultado muestra que Sebastián Piñera supo leer el significado de la primera vuelta mucho mejor que Alejandro Guillier, haciendo un giro mejor logrado que el realizado por nuestro candidato.

¿Cómo afectan estos resultados al PS?

En el tiempo que viene, el Partido Socialista debe definirse en la situación actual y eso significa asumir un proyecto político que lo fije claramente en la izquierda. En la situación actual, la responsabilidad primera es hacer lo necesario para evitar la división de la izquierda, entre los partidos tradicionales y una izquierda emergente. Limitar ese escenario en que esas dos fuerzas quedan divididas y son competitivas entre sí, es una cuestión que debe ser prioritaria para la agenda del PS y eso supone hacer lo que está de su parte. Por supuesto que esto no asegura que dicha convergencia se llegue producir, pero sí puede asegurar que no se produzca.

¿Cómo así?

Lo que está de su parte es revincularse a su propia tradición de izquierda y asumir un posicionamiento claro en ese sentido.

¿Entonces cree que el PS ha privilegiado sostenerse en el poder antes de fortalecer a la izquierda?

Yo creo que al Partido le ha caído hasta ahora la parte que le corresponde en la crisis general de los partidos políticos y eso, en buena parte, se explica por su despolitización. Los partidos políticos han dejado de estar identificados con proyectos políticos diferenciados y creo que eso en parte explica la situación del Partido Socialista, de la Nueva Mayoría y del resto de las organizaciones políticas.

¿Qué es lo que propone su sector dentro del PS para salir del problema?

Creo que la caracterización de una agenda de izquierda, si bien puede dar lugar a largas discusiones, más o menos académicas o intelectuales, la situación actual es relativamente clara sobre en qué consiste: asumir la causa, la necesidad profundización democrática, ampliación de la ciudadanía mediante derechos sociales. Eso significa promover lo que se pueda promover durante este gobierno de derecha y defender lo que se ha avanzado en esa dirección para evitar cualquier retroceso. Esos debieran ser los puntos de una agenda de izquierda hoy.

¿Qué tan tenso se prevé el debate en la interna del PS?

En el momento de la derrota es correcto y adecuado que miremos para atrás, como parte del esfuerzo de posicionar nuestra estrategia para el futuro, y nos preguntemos qué explica esta derrota. Luego de haber hecho eso nos preguntemos respecto de las responsabilidades de esta derrota. Si miramos al pasado hay consenso sobre la responsabilidad del PS de no tener una consulta ciudadana para resolver su candidatura presidencial, que tuvo como consecuencia no tener primarias en la Nueva Mayoría, son determinaciones que no contribuyeron a tener un buen resultado finalmente.

¿Cuanto afecta a burocratización que vive el PS y otros partidos?

Yo creo que esa es una manifestación de despolitización, que afecta a todos los partidos en general y también al PS. Hoy no están claramente vinculados con proyectos políticos diferenciados, entonces lo que queda es administrar lo que hay y esto es el vínculo con el gobierno de turno y el poder.

¿Tender puentes con el Frente Amplio debe entenderse como un “acto natural” o como fruto de una estrategia política?

Ahora viene la hora de la política en sentido estricto, lo que significa ir conversando y aunando voluntades. Eso tiene que pasar al interior del partido, con tal de fijar un posicionamiento desde el cual el partido pueda contribuir en la creación de un bloque por los cambios que sea tan amplio como sea posible. No tiene sentido comenzar negándose a determinadas opciones de ampliación, sino que -por el contrario- todo el que esté dispuesto a sumarse en un esfuerzo de profundización democrática a través de una nueva Constitución y de recuperación de derechos sociales, es parte de esto.

La redefinición a la izquierda del PS y su aporte a la conformación de un bloque, debieran guiar las decisiones a futuro y, al mismo tiempo, permitirá buscar puntos de convergencia con el Frente Amplio y, por qué no, con otros que están en otras posiciones.

En cuanto a la oposición a Piñera. ¿Cómo se posiciona el PS y cómo da el salto hacia el futuro?

El Partido Socialista será un partido de oposición y no se le puede pedir que se comporte como si fuera oficialista, entonces es que muchas de las iniciativas de Piñera vayan en el sentido contrario de lo que nosotros queramos, lo que de antemano se pueda decir en todos los casos. Eso significa que no se puede asumir una postura intransigente de negación de la posibilidad de diálogo, pero tampoco se trata de asumir una posición de buscar acuerdo en todo. Eso tendrá que ser discutido en su momento, teniendo claro que lo que se debe defender es una profundización democrática y una ampliación de derechos sociales.

¿Qué tan duro se viene este período de reacomodo?

El hecho de que Piñera haya ganado claramente, no hace desaparecer los problemas del sistema político y eso será una mayor debilidad de los poderes institucionales, lo que supongo puede crear problemas para el gobierno de Sebastián Piñera, por lo que el período se viene difícil, por el estado en el que se encuentran las “relaciones” entre las instituciones y la ciudadanía.