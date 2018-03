A fines de febrero, se conocía que Álex Smith –alias “el profesor”– sería defendido por el abogado Gaspar Calderón en la causa que el Ministerio Público investiga por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, en el marco de la denominada “Operación Huracán”.

Sin embargo, en las últimas horas se informó que el creador del software “Antorcha” quedaba nuevamente sin abogado defensor. ¿Las causas? El mismo Calderón lo expuso en diálogo con CNN Chile.

“Yo creo que aquí hay una situación de falta de entendimiento. Cuando conversamos con Álex Smith en esta causa, era imprescindible que mantuviera absoluta reserva, no hiciera declaraciones y, en lo particular, se atuviera a la instrucción que se le estaba dando desde el punto de vista de la defensa”, señaló.

“Eso no ocurrió –continúa Calderón–, porque me enteré a última hora, el día martes, que venía en camino una declaración en Iquique frente al fiscal militar que lleva el ‘caso Armas’, donde también hay intervención de programas de los que él creó. Después de conversar con él y advertírselo, yo estimé que era preferible que cerráramos aguas y él siguiera su defensa de otra manera”.

El abogado cree que Smith tiene razón “en muchas cosas” y que “su programa efectivamente tiene algunas características que hace increíble que haya funcionado”. “En lo que no estoy de acuerdo, es que cuando hay una defensa que ejercer, no la haga la persona por sí misma, tiene que hacerla el abogado. Cuando a mí no se me dice o se me oculta que hay una declaración judicial de esa magnitud y en esas condiciones, que se va a producir a 2.500 km del lugar donde estamos trabajando, con una repercusión que obviamente va a ser muy importante, no puedo aceptarlo”, sostiene Calderón.

Respecto del “caso Armas” en Iquique, Calderón detalló que “tiene que ver con el descubrimiento de un ilícito, robo de unas especies que estaban incautadas, 29 pistolas y rifles, que fueron detectados a través del mismo programa que se empleó en Temuco, de manera que si quien lo invitó fue el abogado de la gente que está en prisión preventiva, acusada como culpable de este hecho, el interés naturalmente era desmentir que este programa funciona o que hubiese tenido una inflexión que va a poner en duda si efectivamente este programa existía. Eso cambia el enfoque de las cosas”.

“Tengo la idea de que [Smith] está quedando solo. De hecho, ahora está más solo que antes, nuevamente sin abogado. Creo que está en el eje de un tema que es muy complejo. Aquí hay en juego muchas cosas, muchas instituciones y personas. Estamos hablando de fiscales, el gobierno está dividido, hay un brazo que habla de una manera, otro que habla de otra forma”, sentenció el abogado Gaspar Calderón.

