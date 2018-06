Tras el robo de US$ 10 millones registrado hace dos semanas en el Banco de Chile, producto de un ciberataque realizado supuestamente desde Asia o Europa del Este, el gobierno y los entes reguladores convocaron a una serie de reuniones para este martes, con el objetivo de avanzar en la implementación de una “estratega de ciberseguridad”.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, explicó a La Tercera que “el martes se reunirá el Comité Interministerial de Ciberseguridad, continuación de la comisión del gobierno anterior para avanzar en la implementación de la estrategia de ciberseguridad”, instancia que de acuerdo a Ubilla, “responde al trabajo planificado por la subsecretaría y es a nivel de gobierno”.

El comité fue creado en 2015 y está integrado de forma permanente por las subsecretarías de Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, de la Presidencia, Justicia, Economía, Telecomunicaciones y la Agencia Nacional de Inteligencia, teniendo como invitada a la Subsecretaría de Hacienda.

La función principal de esta instancia es el análisis y definición de la política nacional de ciberseguridad; identificar amenazas en el ámbito del ciberespacio; analizar y proponer alternativas de estructura orgánica; y estudiar la legislación vigente aplicable en materia de ciberespacio. También, puede proponer modificaciones constitucionales, legales y reglamentarias.

En paralelo, el martes a las 17 horas, el Ministerio de Hacienda convocó al Grupo de Trabajo de Continuidad Operacional, instancia encargada de analizar los riesgos operacionales en la industria financiera, y que reúne a equipos técnicos de regulación y supervisión de la Superintendencia de Bancos, de Pensiones, de la Comisión para el Mercado Financiero y del Banco Central.

Según consigna La Tercera en su reporte, para la industria, la situación “es de cuidado”. El gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, dijo a dicho medio que “si bien tenemos antivirus y una serie de controles y monitoreo, hay que intensificarlos. Tomaremos todas las medidas que sean necesarias para seguir investigando y resguardando a nuestros clientes como lo hemos hecho hasta ahora. Este es un nuevo método, que desde Chile lo veíamos un poco lejos, pero ahora viene bajando a Latinoamérica”.

De hecho, a mediados de mayo ocurrió un ciberataque en México, donde sustrajeron US$ 15 millones a través de transferencias desde entidades interbancarias. En esta línea, según datos de The Boston Consulting Group, en 2017 las compañías chilenas gastaron US$ 195,7 millones en ciberseguridad (un alza de 4,1% respecto a 2016), cifra que equivale al 0,06% del PIB, lejos del 0,15% que se gasta en otro países, como EE.UU., Europa del Oeste, Japón, Canadá y Australia.