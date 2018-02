Este 5 de febrero la carabinera Tiare Vergara será formalizada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La uniformada es acusada de golpear a María Paz Cajas en su vagina, lo que le habría provocado un aborto en su embarazo de 5 semanas, según revelaron los documentos otorgados por el Hospital San Juan de Dios.

Este hecho ocurrió en 2016 durante la realización de una marcha estudiantil de la que Cajas no habría estado participando, sino que sólo se encontraba en el lugar realizando unos trámites cuando vio, según ha relatado, a un grupo de carabineros golpeando a estudiantes de “entre 15 y 16 años”.

“Los pacos los tomaron, les fueron a pegar, y no me pude quedar callada. Pensé en lo vulnerable que estaban y empecé a defender a los chicos. Se armó una trifulca, me ofusqué. Dicen que le pegué a una carabinera en ese forcejeó, que hay una grabación. Puede ser, no lo niego. Nos llevaron a la tercera comisaría”, asegura María Paz.

Según el testimonio de Cajas, Vergara le habría propinado una patada en su vagina, lo que le provocó una hemorragia en dicha zona. “Nos llevaron al SAPU de Renca a constatar lesiones. Yo sentí un malestar. Lo tomé como parte de los nervios, nos bajaron esposados y sentí un líquido bajando por las piernas. Le expliqué que necesitaba ir al baño y me di cuenta de que estaba sangrando”, comenta María Paz.

Otra denuncia que realizó la joven fue que los documentos de sus exámenes no fueron entregados a su persona, sino que a Carabineros. Es aquí cuando los uniformados buscaban entregarle sólo los exámenes del SAPU y no del Hospital, lo que habría provocado una amenaza de la institución hacia Cajas, asegurándole que la llevarían al calabozo.

El Ciudadano