El proceso de negociación colectiva no ha sido fácil para el Sindicato Nacional de SGS Minerals. Según explica el presidente de la organización, Richard Aránguiz, “durante este tiempo queríamos que ellos negocien de verdad, poder hablar sobre nuestro proyecto, pero no quisieron hablar de lo que propusimos. Peor aún, después de que votamos la huelga ya no quisieron hacer más reuniones con nosotros y la mesa se quebró”.

El sindicato votó la huelga casi con el 100% de votos a favor de la paralización y por plazos, debía hacerla efectiva este lunes 5 de marzo, pero la empresa solicitó iniciar la mediación obligatoria extendiendo el proceso de negociación durante toda la próxima semana.

Ante este nuevo escenario, el dirigente afirmó que ven la solicitud de SGS Minerals como una buena señal. “Esperamos que hayan pedido la mediación para continuar el diálogo y que ahora estén realmente dispuestos a negociar. A nosotros nos va a afectar el último inciso del artículo 306, de que la mandante puede reemplazar a la subcontratista cuando esté en huelga, y eso nos preocupa a las dos partes”.

Sobre el proyecto de contrato colectivo, Aránguiz aseguró que lo transcendental para ellos es igualar las condiciones de trabajo: “Solo pedimos a igual trabajo, igual pago. Hay sindicatos al interior de la empresa que tienen mejores condiciones, un ejemplo de ello es el bono nocturno en el que nosotros promediamos $3.000 por noche, a diferencia de otros trabajadores que ganan $7.500 e incluso $10.000 por el mismo tiempo”.

El dirigente agregó que desde la empresa, sin embargo, lo último que ofrecieron fue un contrato casi igual al que tienen vigente, salvo con algunos ajustes, que varían, según afirmó Aránguiz, entre los $80 y $2.000 de aumento, lo que no haría una diferencia significativa en sus salarios. Para ser aún más gráfico, contó que el bono de navidad se incrementaría solo en $2.000.

Fue ante esta realidad que los casi 230 socios del sindicato nacional votaron la huelga, por considerar la oferta de la empresa como “tacaña y paupérrima”. Aránguiz aseguró que la gente no está enojada, pero “reaccionaron ante lo que les ofrecieron y están dispuestos a ir a la huelga si es necesario para conseguir las condiciones laborales que les parecen justas”.

Actualmente están a la espera del inicio de la mediación obligatoria que comienza el próximo lunes 5 de marzo y termina el viernes 9, por lo que, de no llegar a acuerdo en esa instancia, la huelga del sindicato nacional de SGS Minerals se iniciaría el 12 de marzo.

Entre los afiliados al sindicato hay personas de distintas divisiones y regiones, lo que lo hace ser una organización muy diversa. Para finalizar, Aránguiz quiso destacar el apoyo que ya han recibido de parte del movimiento sindical, entre ellos, desde el Frente de Trabajadores Mineros, de los sindicatos de Starbucks, Escondida, de Canal 13 y otros.

Fuente: Sindical.cl