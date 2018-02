Este año se comienza a implementar en cinco comunas del país la Ley de la Nueva Educación Pública, aprobada en octubre pasado, y que consiste básicamente en el traspaso de los colegios desde los municipios al Estado, incluyendo, por supuesto, a los profesores.

Sin embargo, señala un reporte de la radio de la Universidad de Chile, la ley es clara: no debe haber deudas pendientes, algo que no sucede en los municipios de Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia, todos de la región metropolitana, tres comunas donde la normativa empezará a aplicarse.

Si bien en las tres comunas, que conforman el servicio local de Barrancas, se mantienen deudas con los docentes, el caso de Cerro Navia despierta especial preocupación, pues la deuda que mantiene con el profesorado asciende a cerca de 15 mil millones de pesos. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, dijo a la radio universitaria que como gremio han venido enfrentando el problema desde hace años, por lo que esperan que sea resuelto antes de marzo.

“Hace años que nosotros venimos dando la pelea por los pagos en el municipio de Cerro Navia. Ahora en el último tiempo -cuando ya se ha constituido este servicio local de Barrancas- se han sostenido varias reuniones con el director del servicio, con el municipio, y también con los profesores de las tres comunas, o sea, hemos estado muy activos en el tema, y esperamos, porque además así lo exige la ley, que esto debiera quedar resuelto de aquí a marzo”, dijo el dirigente.

Según Aguilar, el grueso de la deuda mantenida con el profesorado corresponde a previsiones, aunque también hay salarios impagos. Respecto a las soluciones que las autoridades han ofrecido, el presidente del magisterio afirmó que ellos sólo se limitan a declarar que están estudiando el caso. En ese sentido, indicó que el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, “dice mucho” pero no ofrece nada concreto.

Ante esta situación, el presidente del Colegio de Profesores aseguró que el gremio se mantiene en alerta, y no descartó futuras movilizaciones: “Se deben ir evaluando en el momento, según las propias circunstancias. Pero obviamente no descartamos nada. Lo que acá exigimos como mínimo es que se cumpla la ley, y la ley señala que no puede haber traspaso con deuda. Si hay que movilizarse para que así sea, lo haremos”, expresó.

Y justamente, porque así lo exige la ley, el edil de Cerro Navia, Mauro Tamayo, no se explica la amenaza de movilizaciones de los profesores, llamándolos a la tranquilidad, pues si la ley estipula el pago, éste “deberá cumplirse”.

“Las leyes no recomiendan ni establecen principios, sino que obligan a pagar las deudas. El traspaso no puede ser con deudas. Es cosa de ver la ley y ver que efectivamente existen modalidades y formas de pagar esas deudas. Por eso nosotros hemos puesto a disposición todos nuestros equipos y hemos estado todo este verano trabajando en que sea un traspaso correcto y que los colegios funcionen bien el 5 de marzo que es cuando empiezan las clases”, dijo Tamayo.

“Nosotros estamos trabajando con el servicio local de educación y con el ministerio para poder ir normalizando la situación y lo hemos hecho. Ya hemos avanzado en soluciones con cajas de compensaciones y con algunos proveedores”, agregó el alcalde.

Sobre el monto que el municipio debe a los profesores y de cómo se llegó a tal escenario, el actual edil de Cerro Navia culpó a la gestión anterior de la comuna: “La situación generada por el ex alcalde Luis Plaza fue catastrófica. Nosotros tenemos las querellas en los tribunales por fraude al Fisco, por apropiación indebida de recursos. Por eso esperamos que ningún alcalde, nunca más tenga nada que ver con la educación pública, porque el destino de los niños no puede depender de una decisión electoral. La educación debe estar en manos del Estado”, concluyó Tamayo.

Además de Cerro Navia, las otras comunas en que la ley de nueva educación pública se pondrá en práctica este año son Lo Prado, Pudahuel, Coquimbo y Andacollo. En julio se espera que lo hagan otros nueve municipios, pertenecientes a la cuarta y novena región.

Fuente: Radio Universidad de Chile