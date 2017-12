El sorpresivo indulto presidencial humanitario otorgado a Alberto Fujimori genera también reacciones en Chile. Una de las más polémicas es la del ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien celebró la decisión, señalando que “indulto a Fujimori en Perú es un ejemplo de como avanzar en justicia y no venganza. Un anciano de 80 años no merece morir en la cárcel, independiente de los delitos horribles que haya cometido”.

“En Chile tenemos ancianos presos, civiles y militares, que apenas pueden ponerse de pie y que requieren atención médica permanente. ¿Qué sentido tiene mantenerlos en la cárcel?Indulto, arresto domiciliario, vigilancia permanente. Todos tienen derechos humanos”, agregó el ex diputado a través de su cuenta de Twitter.

A través de la misma red social el diputado Gabriel Boric, quien a través de Twitter respondió a JAK: “parte de la derecha que llega a Chile. Seremos firme oposición a las lógicas de impunidad”.

Parte de la derecha que llega a Chile. Seremos firme oposición a las lógicas de impunidad. https://t.co/Djbpi3oYTU — Gabriel Boric (@gabrielboric) December 25, 2017

¿Cuál es la lógica de impunidad detrás de la liberación de un anciano, enfermo e inhabilitado? Aplicar tratos inhumanos no es justicia, es venganza. En nombre de los derechos humanos no se pueden seguir violando derechos humanos https://t.co/lIs3xRMMoR — José Antonio Kast (@joseantoniokast) December 25, 2017

Y yo no vengo “llegando a Chile”. He salido electo 4 veces diputado y acabo de sacar un 8% nacional. Un poquito más de humildad a la hora de venir a censurar a los que piensan distinto a ti. https://t.co/lIs3xRMMoR — José Antonio Kast (@joseantoniokast) December 25, 2017

Nadie te está censurando, y con "llegar" me refiero al gobierno. No te des color pa tener tribuna. https://t.co/2iIjh4gi7I — Gabriel Boric (@gabrielboric) December 25, 2017

La respuesta de Kast no se hizó esperar y le espeto en 280 caracteres “¿cuál es la lógica de impunidad detrás de la liberación de un anciano, enfermo e inhabilitado? Aplicar tratos inhumanos no es justicia, es venganza. En nombre de los derechos humanos no se pueden seguir violando derechos humanos”

“Y yo no vengo “llegando a Chile”, afirmó seguido Kast, el que recalcó que “he salido electo 4 veces diputado y acabo de sacar un 8% nacional. Un poquito más de humildad a la hora de venir a censurar a los que piensan distinto a ti”.

Boric le precisó que “nadie te está censurando, y con “llegar” me refiero al gobierno. No te des color pa tener tribuna”. Finalmente, y luego de una avalancha de comentarios, el diputado magallánico expresó: “cachen el nivel de violencia. Como se enfrenta esto en el espacio público de manera seria y con perspectiva? Nos debiera ser indiferente? Creo que aquí tenemos un desafío grande como sociedad“.