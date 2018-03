El juez Mario Carroza resolvió acoger a trámite la petición del abogado Raúl Meza, defensor de 70 violadores de derechos humanos que se encuentran en el penal especial Punta Peuco, quien por razones de carácter “humanitario”, pide que sus representados, aquejados de distintas dolencias de salud, cumplan el resto de su condena en la modalidad de arresto domiciliario.

Según consigna un reporte de la agencia Efe, una vez que lleguen a sus manos los resultados de los exámenes, el juez deberá resolver si procede o no el arresto domiciliario. Si finalmente el juez Carroza decide rechazar la solicitud, el abogado Meza adelantó que acudirán al gobierno en busca de un indulto generalizado.

El abogado insiste que se trata de reos mayores de 70 años, para quienes pidió que se les aplique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, acuerdo que fue firmado en 2017 por la entonces presidenta del país, Michelle Bachelet.

Sobre este mismo tema de los indultos, en la víspera, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Piñera, Hernán Larraín, advirtió que serán decisiones “muy excepcionales”.

“Si se trata de una persona que ha perdido la razón y no se puede desenvolver por sí solo, porque no es autovalente, uno puede pensar, independiente del delito que haya cometido, en que por consideraciones de dignidad humana se le puede dar un indulto”, explicó Larraín.

Sin embargo, el ministro señaló que “las personas tienen que cumplir las sentencias por las cuales han sido condenadas. Y no porque tengan un tipo de delitos u otro van a tener mejores o peores beneficios”, reiterando que “se verá cada caso en particular”.

El penal Punta Peuco fue construido en 1995 en el municipio de Tiltil, unos 35 kilómetros al norte de Santiago, y es calificado por las víctimas de la dictadura como una cárcel “cinco estrellas”, con canchas de tenis, terrazas para hacer asados y amplios comedores.

Pero, uno de los puntos más criticados por la sociedad en general, es el perfil de los solicitantes de la ex carcelación, entre los que se encuentran, por nombrar algunos, Raúl Iturriaga Neumann, ex director de la DINA; el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corvalán; el ex brigadier del Ejército, Miguel Krassnoff, y el agente de la DINA, Pedro Espinoza, quienes, entre todos suman más de 600 años de condenas por crímenes que podrían ser catalogados como los más horrorosos en la historia de Chile.