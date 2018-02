Durante la mañana de este miércoles se firmó en Recoleta un convenio de colaboración entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Municipalidad de dicha comuna, el primero dentro de la Región Metropolitana.

“Hemos llegado a la convicción de que quienes tienen las mejores condiciones para asumir el cuidado y la protección de nuestros menores son los gobiernos locales. Creemos que el sistema de prestadores privados no da cuenta de todas las necesidades que tienen nuestros niños”, señaló el alcalde Daniel Jadue tras concretar el acuerdo junto a la directora del Sename, Solange Huerta.

En ese sentido, argumentó que “la sinergia que generan los gobiernos locales, de tal manera de entregar una multiplicidad de servicios como apoyo a lo que entrega el Sename, son las inmejorables condiciones para poder asumir este desafío”.

Jadue puso el énfasis en que la protección de los niños debe ser entendida como “un tema país, un tema de sociedad, no solo de los gobiernos”. En ese marco, hizo un llamado a los vecinos de Recoleta a apoyar esta iniciativa, cambiando la forma en que son observados los menores que han visto vulnerados sus derechos. “Acá necesitamos que la sociedad también asuma el desafío de convertir a nuestros niños en sujetos de protección y no seguir considerándolos como sujetos peligrosos, porque no los son”, apuntó.

Algo en lo que coincidió la directora del Servicio Nacional de Menores, quien sostuvo que si el objetivo es “tomarse en serio” lo que ha ocurrido con los niños al cuidado del Estado, es necesario dejar de mirar solo hacia el Sename. “Es un tema país, un tema de Estado. Lo correcto es decir que vamos a ser corresponsables del aseguramiento de derechos de nuestras niñas y niños”, declaró Huerta.

Cultura, deporte y educación como agentes de cambio

Consultado sobre el rol que el municipio cumplirá en esta nueva tarea, Jadue explicó que la apuesta es poner al servicio de los niños y niñas las iniciativas impulsadas bajo su administración, reconocida por ser pionera en implementar -por ejemplo- una farmacia y una óptica populares. “Cuando uno le pone a una residencia (del Sename) el centro cultural, los 5 o 6 recintos deportivos que tenemos, las 19 ramas de deportes; cuando les pones a disposición la Escuela Popular de Teatro, los preuniversitarios populares, usted está poniendo a disposición recursos que son servicios adicionales”, sostuvo el jefe comunal.

En ese sentido, Solange Huerta declaró que esperan que la experiencia de Recoleta se pueda replicar en otros gobiernos comunales, considerando -argumentó- que son estas instancias las que generan “las condiciones de atención intersectorial y que tienen efectivamente la capacidad de mejorar la calidad de atención, la calidad de vida de los niños que se encuentran en el sistema residencial”.

Si bien Huerta detalló que el Sename ha sumado también a Coquimbo, Freirina y Chañaral, destacó la importancia de que Recoleta se una a esta iniciativa, en función de que promueva “el compromiso de otros municipios que entiendan que esto es una necesidad”. “Esperamos que otros municipios, que pueden incluso tener más recursos que el de Recoleta, se sumen también a este desafío”, enfatizó la directora del Sename.

El Ciudadano