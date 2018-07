A fines de junio, el abogado Ítalo León Véliz, en representación del Ministerio del Interior, presentó una querella criminal en contra del empresario Álvaro Jofré Cabezas, la ciudadana china Jing Wang y del ex funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Rivera López. Los tres son acusados por el delito de tráfico de migrantes en carácter reiterado, por el ingreso de 32 ciudadanos del gigante asiático entre junio y julio de 2017.

Según el documento revelado por Bío Bío, desde mayo de 2014, los querellados comenzaron a facilitar la migración de ciudadanos chinos a territorio nacional. Los traían como si fueran turistas, invitados por la empresa de Álvaro Jofré, Chile China Connection. La querella dice que redactaron cartas de invitación entregadas al Consulado, “pero lo cierto es que la verdadera intención del viaje era que los ciudadanos chinos pudieran trabajar en Chile con otros connnacionales”, se lee en la presentación.

El escrito sostiene que Wang ayudaba en la gestión de visas debido a su conocimiento idiomático, Jofré los iba a buscar a China y ambos colaboraban en el control migratorio, aduciendo una invitación de Chile China Connection y que se hospedarían en el Hotel Plaza San Francisco.

“Esta facilitación y promoción en el ingreso a Chile se realizaba con ánimo de lucro, por parte de los imputados, debido a que les cobraban una suma variable pero cercana a los US$ 7.000 u US$ 8.000 por cada persona”, describe el texto interpuesto por Interior.

La querella apunta a tres hechos ocurridos entre principios de junio y finales de julio de 2017. Las dos primeras operaciones culminaron con el ingreso de los 32 ciudadanos chinos, sin embargo, para el tercer trámite, Jofré recurrió a Diego Rivera, quien se encontraba trabajando en la Sección de Seguridad Internacional y Humana de Relaciones Exteriores.

Este último, esperaba a cambio ayuda del empresario para que sus contactos políticos intercedieran por él en el sumario administrativo que enfrentaba, debido a que en 2012, se vio vinculado a la muerte del sargento de la Armada, Guillermo Arévalo, asesinado a tiros a la salida de una discoteque, en Puerto Príncipe, Haití.

Finalmente, el Consulado no pudo contactar a las supuestas empresas chinas, por lo que dudó de la calidad de la información y supuso que se trataba del ingreso de potenciales inmigrantes.

Las gestiones de Zaldívar

De acuerdo a un reportaje de Bío Bío, esta querella se relaciona con la investigación que lleva el fiscal Centro Norte, Marcelo Carrasco. En noviembre pasado, el persecutor solicitó la interceptación del ex senador DC, Andrés Zaldívar, quien aparecía en su indagatoria realizando gestiones en favor de Jofré ante el director de Asuntos Consulares de Inmigración de la Cancillería (Digecon), Carlos Applegreen, con el fin de conocer la justificación por el rechazo de 23 visas para ciudadanos chinos que pretendían viajar a Chile.

En ese momento, la justicia rechazó la petición del fiscal Carrasco, sin embargo sí autorizó la interceptación al teléfono de Jofré, cuyo contenido se reveló parcialmente el 29 de mayo pasado, en una audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía. La conversación, revelada por La Tercera, era entre el empresario y Jing Wang. El primero le decía a la ciudadana china: “Yo tengo que ir a conversar con Zaldívar ahora, que no me venga con weás… (sic), porque yo ya le pagué toda la chuchá y no ha cumplido”.

Bío Bío detalla que ese encuentro ocurrió el 26 de octubre de 2017, en la sede santiaguina del Congreso Nacional. Por otro lado, la Cancillería reconoció en noviembre pasado la reiunión entre el ex parlamentario y Applegreen.

“El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, contactó al director general de Asuntos Consulares y de Inmigración, embajador Carlos Appelgren, para solicitar información sobre un grupo de 23 ciudadanos chinos que solicitaron visas para viajar a nuestro país. Esas visas fueron denegadas por no cumplir con los requisitos, lo que fue informado oportunamente a los solicitantes a través de los canales correspondientes, y al mencionado senador”, señalaron desde Relaciones Exteriores en esa oportunidad.