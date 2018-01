Con indignación reaccionó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) frente a la postura del presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, quien se mostró en desacuerdo con que la Sala vote el próximo 16 de enero la Ley de Identidad de Género, debido a que la fecha coincide con la visita del Papa a nuestro país.

“No me voy a prestar como presidente para poner un tema en la polémica con la visita del Papa. Yo soy una persona que respeta mucho la visita del Papa. Tengo también cosas que plantearle al Papa, como lo que estamos viviendo en Osorno con el Obispo Barros -asumí el compromiso de entregarle un documento de protesta con los laicos de Osorno- y por tanto yo no me voy a prestar para generar polémica con un tema que es de alta sensibilidad para la Iglesia”, señaló Espinoza a Radio Bío Bío.

El presidente del Movilh, Ramón Gómez, replicó que “la única persona que está armando una polémica es Espinoza. Es él quien ha vinculado la visita del Papa con la votación de la Ley de Identidad de Género, de la mano del diputado José Antonio Kast. Nadie más ha visto problemas al respecto”.

El dirigente añadió que “aquí hay una hipocresía tremenda de parte de Espinoza. Dice que no quiere armar polémicas con el Papa, al mismo tiempo que anuncia que en su calidad de presidente de la Cámara pretende entregarle un documento de protesta de los laicos de Osorno. La inconsistencia del diputado es evidente. Si hay algo que complica al Papa es lo que ocurre en Osorno. Eso es lo polémico, no la Ley de Identidad de Género”.

Finalmente, Gómez sostuvo que “vivimos en un Estado laico y Espinoza debe ser el primero en respetarlo. Más aún, el 16 de enero no es feriado en Valparaíso, y lo que debe hacer Espinoza es trabajar”.

