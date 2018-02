Desde el brutal asesinato en contra de la pequeña Sophia de un año y 11 meses, por parte de su padrastro, en Chile se abrió el debate acerca de restaurar la pena de muerte, donde incluso parlamentarios de la UDI pidieron al Presidente electo Sebastián Piñera que avanzara en esta ley.

Por otra parte, la discusión sobre la eutanasia ha vuelto a tomar fuerza, luego de que el martes se diera a conocer la historia de Paula, una joven de 19 años, que pide morir. De acuerdo a su testimonio, desde hace cuatro años que no deja de sentir dolor y está postrada en su cama, sin saber su diagnóstico.

El ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich, ocupó la plataforma de Twitter para dar a conocer su opinión respecto a ambos temas, además el ex secretario de Estado, aseguró que la discusión es propuesta por los diputados que no toman vacaciones y que ambas discusiones eran casi lo mismo.

“Febrero siempre es un mes en que los Diputados que no toman vacaciones tratan de instalar pseudo debates: reponer pena de muerte o legalizar la eutanasia, que son m/m lo mismo (sic)”, escribió el actual gerente general de Clínica Las Condes en su cuenta.

Por otra parte, la presidenta del Departamento de Ética del Colegio Médico, Gladys Bórquez, presentó su opinión respecto a los dichos de Mañalich.”Son dos puntos muy importantes a considerar y, en general, se sabe que en los países donde hay eutanasia legalizada, hay estadísticas de cómo se comporta la gente cuando llega el momento de la muerte. Se ha visto un número importante de ellos también resuelve su sufrimiento con unos cuidados paliativos adecuados”, señaló en El Diario de Cooperativa.

El Ciudadano