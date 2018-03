El ministro de Educación del empresario Sebastián Piñera, Gerardo Varela, dijo en una entrevista publicada este domingo por el diario La Tercera, que “la gente está cansada de las marchas” y criticó lo que calificó como “aspectos negativos” de la reforma educacional.

“Hubiera querido que los estudiantes entiendan que el tiempo de las marchas ya pasó, y que hoy día la gente está cansada de las marchas y lo que quiere es un esfuerzo por la calidad de la educación, por la sala de clases, por dignificar al profesor. Quisiera creer que los alumnos tienen una responsabilidad enorme y es que hay 17 millones de chilenos financiando a 700 mil que estudian gratis. Esos 17 millones de chilenos lo que esperan ver es un retorno por su inversión”, explicó Varela al matutino.

En esta línea, el ministro aseguró que los resultados de la PSU tuvieron una relación directa con las marchas y movilizaciones estudiantiles. “La PSU del año pasado fue la peor en resultados, porque esos niños, los últimos seis años fueron menos a clases. En promedio, tuvieron ocho meses menos de clases. Entonces, la idea de que no importa marchar porque no se nota, la experiencia demuestra que no es verdad”.

Asimismo, el ministro se refirió a lo que calificó como “rasgos negativos” de la reforma educacional, que sería, a su juicio, “una pérdida de autonomía, deterioro de calidad. (…) Si el costo de la gratuidad es, en definitiva, pérdida de variedad de proyectos educativos, pérdida de autonomía o pérdida de calidad de educación va a haber sido una pésima inversión que van a hacer los 17 millones de chilenos financiando esto”, subrayó.

Sin embargo, Varela aclaró que la gratuidad “no va a ser reversible”, ya que a su juicio, “hoy día es muy prematuro para discutir eso”. En ese sentido, explicó que actualmente están trabajando en la implementación de la reforma de forma normal: “Se está pagando a las universidades, se está terminando el proceso de inscripción, están iniciándose las clases, está operando con normalidad la gratuidad”, añadió.

Finalmente, Varela aprovechó la entrevista para insistir en su idea sobre la educación como un “bien económico”, precisando al respecto que hay bienes libres y bienes económicos, y “esto es un bien económico, de hecho, cuesta 18.500 millones de dólares a los 17 millones de chilenos. Tiene un costo y el financiamiento gratuito lo pagan 17 millones de chilenos que no están yendo a clases y están pagando por un millón que va a clases. Eso lo hace un bien económico”, concluyó.